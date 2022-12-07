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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد| الصور الأولى من حادث قطار إسبابنا

شاهد| الصور الأولى
شاهد| الصور الأولى من حادث قطار اسبابنا

نشرت صحيفة "ديلي ميل"، الصور الأولى من حادث قطار إسبانيا المروع الذي أصيب فيه أكثر من 150 شخصا، بعد اصطدام قطارين ببعضهما البعض.

 

قالت الصحيفة، إن  مسؤولين إسبانا أوضحوا أن قطارين اصطدما بالقرب من برشلونة، مما أسفر عن إصابة العشرات.

حادث قطار اسبانيا


وقالت خدمات الطوارئ في كاتالونيا إن التقارير الأولية تشير إلى إصابة 150 شخصًا.


ولم يدل المسؤولون بتفاصيل عن طبيعة الإصابات لكن وسائل إعلام محلية قالت إنه لم يصب أحد بجروح خطيرة.

حادث قطار اسبانيا


وقالت إيستر كابيلا ، ممثلة الحكومة الكاتالونية في مدريد ، للإذاعة الوطنية الإسبانية ، إن المسؤولين يحققون في الحادث.
 

حادث قطار اسبانيا
حادث قطار اسبانيا ضحايا

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