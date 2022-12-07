شوبير لحكم مباراة الأهلي وطلائع الجيش بعد احتساب ضربة جزاء: أنت مالك

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن كواليس قرار محمد عادل حكم مباراة الأهلي وطلائع الجيش باحتساب ضربه جزاء للمارد الأحمر.

وأكد شوبير في تصريحات عبر أثير أون سبورت اف ام أن وائل فرحان حكم تقنية الفيديو استدعي محمد عادل حكم الساحة لسؤاله إذا احتسب اللعبة الأولي أم الثانية وليس للتأكد من صحة ضربة الجزاء.

وتابع شوبير أن قائلا “أنت مالك؟ خلاص هو حسبها، وأنت شايف أنها صحيحة، ليه تعمل أزمة بدون لازمة؟”.

ضياء السيد يكشف بديل علي معلول في مواجهة الأهلي وغزل المحلة

كشف ضياء السيد، مدرب منتخب مصر السابق، الأزمة الوحيدة التي تواجه مارسيل كولر مدرب الأهلي.



قال ضياء السيد في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مشكلة الأهلي مع مارسيل كولر الوحيدة ابتعاد محمد عبد المنعم بشكل مُفاجئ ومحمود متولي"



أضاف: "علي معلول يحتاج إلى مساندة دفاعية من جانب الجناح الهجومي في فريق الأهلي"

وختم: "كريم فؤاد البديل الأنسب لعلي معلول حال عدم جاهزية معلول لمواجهة المحلة"