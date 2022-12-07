أوركسترا القاهرة السيمفونى يعزف مؤلفات بولندية من روائع القرن العشرين بالأوبرا

يقدم أوركسترا القاهرة السيمفوني بالتعاون مع سفارة بولندا بالقاهرة حفلا بقيادة المايسترو احمد الصعيدى ومشاركة عازفة البيانو البولندية ماريولا بيتشوفا، ضمن سلسلة روائع القرن العشرين، وذلك فى الثامنة مساء السبت المقبل على المسرح الكبير بالأوبرا.

ويتضمن البرنامج مجموعة من أهم الأعمال الكلاسيكية العالمية التى ابدعها مؤلفين بولنديين منها افتتاحية هالكا لـ مونيوسزكو ، كونشرتو البيانو لـ بينديريسكى وكونشرتو للأوركسترا لـ لوتوسلافسكي .

جدير بالذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني استحدث حفلات نوعية لمجموعة من الأعمال العالمية الى جانب المؤلفات المصرية فى القالب الكلاسيكى لالقاء الضوء على جوانب من احد اهم الوان الفنون الجادة .

كانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري شهدت الاحتفالية الكبرى التي نظمها الهلال الأحمر المصري بدار الأوبرا المصرية بمناسبة اليوم العالمي للتطوع تحت شعار «معا لنعمل الآن»، وذلك بحضور قيادات الهلال الأحمر المصري، وأكثر من 500 من المتطوعين في أنشطة وبرامج الهلال الأحمر المصري بكافة فروع الجمهورية وعدد من الشخصيات العامة.

وهدفت الاحتفالية إلى إلقاء الضوء على عمل المتطوعين وأثر هذا العمل على المجتمع وتوجيه الشكر لمتطوعي الهلال الأحمر المصري على جهودهم خلال عام 2022، وإبراز دور المتطوعين الذين شاركوا في تنظيم مؤتمر المناخ COP27، كما تم إعلان نتائج مسابقة الهلال الأحمر المصري للتطوع ، حيث تم تكريم المتطوعين الأكثر نشاطا على مستولى الجمهورية 2022م .

كما تم خلال الاحتفالية إطلاق النظام الإلكتروني لإدارة المتطوعين الخاصة بالهلال الأحمر المصري، حيث يعد الأول من نوعه والذي يهدف إلى ربط المتطوعين على مستوى الجمهورية وتيسير التواصل معهم ومتابعة انشطتهم خاصة خلال الأزمات والكوارث.

