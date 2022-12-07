اليوم العالمى لذوى الإعاقة.. الداخلية تحتفل مع الأطفال| شاهد

واصلت وزارة الداخلية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة تنظيم احتفالية لعدد من الأشخاص من ذوى الإعاقة بمقار أندية الشرطة بمديريات أمن (القاهرة - القليوبية - الغربية – الشرقية –– المنوفية – دمياط – كفرالشيخ – البحيرة - الفيوم – بورسعيد – مطروح – الوادى الجديد - بنى سويف– سوهاج – أسيوط – قنا – الأقصر – أسوان - البحر الأحمر – شمال سيناء) وتقديم التهنئة لهم وتوزيع الهدايا العينية عليهم وتقديم فقرات ترفيهية لهم.

كما تم إيفاد عدد من الضباط والضابطات لزيارة (دور رعاية الأيتام للأطفال ذوى الإعاقة) ومشاركتهم الإحتفال بتلك المناسبة وتوزيع الهدايا العينية عليهم "بطاطين".

لاقت تلك المبادرة الإنسانية قبولاً واستحساناً من قبلهم ، كما أثنوا على حرص وزارة الداخلية بالمشاركة المجتمعية فى العديد من المناسبات المختلفة ومراعاةً للبعد الإنسانى والاجتماعى.

وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى بأجهزة الوزارة ، والحرص على مد جسور التواصل الاجتماعى مع كافة أطياف الشعب ، من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات والمشاركة الفعالة والإيجابية مع كافة مؤسسات المجتمع لتوطيد أواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين فى كافة المناسبات.

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