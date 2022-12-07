عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم العالمى لذوى الإعاقة.. الداخلية تحتفل مع الأطفال| شاهد

احتفالات الداخلية
احتفالات الداخلية مع الاطفال

واصلت وزارة الداخلية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة تنظيم احتفالية لعدد من الأشخاص من ذوى الإعاقة بمقار أندية الشرطة بمديريات أمن (القاهرة - القليوبية - الغربية – الشرقية –– المنوفية – دمياط – كفرالشيخ – البحيرة - الفيوم – بورسعيد – مطروح – الوادى الجديد - بنى سويف– سوهاج – أسيوط – قنا – الأقصر – أسوان - البحر الأحمر – شمال سيناء) وتقديم التهنئة لهم وتوزيع الهدايا العينية عليهم وتقديم فقرات ترفيهية لهم.

   

كما تم إيفاد عدد من الضباط والضابطات لزيارة (دور رعاية الأيتام للأطفال ذوى الإعاقة) ومشاركتهم الإحتفال بتلك المناسبة وتوزيع الهدايا العينية عليهم "بطاطين".  

     

لاقت تلك المبادرة الإنسانية قبولاً واستحساناً من قبلهم ، كما أثنوا على حرص وزارة الداخلية بالمشاركة المجتمعية فى العديد من المناسبات المختلفة ومراعاةً للبعد الإنسانى والاجتماعى.

   

وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى بأجهزة الوزارة ، والحرص على مد جسور التواصل الاجتماعى مع كافة أطياف الشعب ، من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات والمشاركة الفعالة والإيجابية مع كافة مؤسسات المجتمع لتوطيد أواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين فى كافة المناسبات.

7C381C5A-1D00-49C2-B65E-77F18FB7805F
7C381C5A-1D00-49C2-B65E-77F18FB7805F
AC1CC3FB-83CB-4517-A3D2-7CA4C4E1CB04
AC1CC3FB-83CB-4517-A3D2-7CA4C4E1CB04
6A561D3A-B5EB-42A4-B326-19D3E8B38504
6A561D3A-B5EB-42A4-B326-19D3E8B38504
F2CBCAB4-3FC1-4D72-AD91-02891922430C
F2CBCAB4-3FC1-4D72-AD91-02891922430C
3899D499-1C21-4A10-BB65-3F536EED985C
3899D499-1C21-4A10-BB65-3F536EED985C
وزارة الداخلية ذوي الإعاقة كفرالشيخ الوادى الجديد شمال سيناء امن القاهرة رعاية الايتام المشاركة المجتمعية الضباط والضابطات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 480 جنيهًا.. الذهب يهبط بقوة ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

هبوط مفاجئ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يتراجع 130 جنيها

بعد استقرار دام 5 أيام.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

بعد قفزاته المتتالية.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 7 ديسمبر|فيديو

نزيف حاد.. الجنيه الذهب يخسر أكثر من 1000 جنيه دفعه واحدة 

بعد وفاة تلميذة داخل الفصل.. تعليم أسيوط تتخذ قرارا جديدا ضد مديرة المدرسة والمعلم

الوزراء يوافق على إجراءات لتيسير اشتراطات الحصول على الرخصة الذهبية

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار اليوم.. شاهد تغطية خاصة بصدى البلد

ترشيحاتنا

مصطفي مدبولي: الحكومة حريصة على التحاور مع المواطنين في جميع الملفات

مدبولى: تم جذب 9 مليارات دولار استثمارات مباشرة العام الماضى

القصة الكاملة للقبض على 25 شخصا خططوا للإطاحة بالحكومة الألمانية وتنصيب أمير

وزير الطاقة الفسطيني: ننهى مفاوضات تطوير حقل غاز غزة مارين ونشكر مصر

مدبولي: أداء البورصة المصرية يشهد شكلا إيجابيا عن الفترة السابقة

هل يتحول تدريس لغة الإشارة من حلم لواقع.. اعرف الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبطال مسلسل Emily In Paris يحتفلون بالموسم الثالث في باريس| صور

تحضير ارواح .. لعبة منتشرة تهدد حياة الأطفال

بعد حتشبسوت.. أجمل الصور لعرض أزياء dior بجوار الأهرامات

1040 نشاطًا في 890 مدرسة.. نتائج التعاون بين الثقافة والتربية والتعليم

فيديو

مطلعش ممرض.. تفاصيل صادمة في واقعة الـ كانيولا بالمنيا

وقف تسعير الذهب.. صدى البلد ترصد الأسباب والنتائج

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار اليوم.. شاهد تغطية خاصة بصدى البلد

المغرب والبرتغال.. المتأهلون لدور الـ8 ومواعيد المباريات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ