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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

محمد عبدالوهاب: الحكومة المصرية حريصة على تهيئة المناخ اللازم لجذب الاستثمارات

صدى البلد

أكد المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الحكومة المصرية حريصة على تهيئة المناخ اللازم  لجذب مزيد من الاستثمارات .

وقال عبدالوهاب خلال مؤتمر صحفى لإطلاق مصنع جديد لواحدة من أفضل ثلاث علامات تجارية للأجهزة المنزلية بأوروبا إن هناك مجهودًا كبيرًا لزيادة ودعم العلاقة  بين الدولة والقطاع الخاص فى كل المجالات .

وأشار إلى أن الدولة المصرية طرحت مزايا غير مسبوقة خلال الفترة الماضية للمستثمرين الأجانب لافتا إلى أن القطاع الخاص شريك رئيسي فى التنمية .

وأكد أن الهيئة تقدم كل الدعم للقطاع الخاص .

من جانبه أكد الوزير المفوض محمد السيد  رئيس قطاع العلاقات الأوربية  بهيئة التمثيل التجارى بأن الهيئة ترحب بالمزيد من  الاستثمارات الأوروبية .

من جانبها قالت الدكتورة أحلام فاروق رئيس الإدارة المركزية لتحسين البيئة الصناعية والطاقة بوزارة البيئة ان الوزارة تتجه نحو الاقتصاد الأخضر باعتباره الضامن الأساسي للأجيال القادمة  


واشارت الى ان الوزارة تتطلع لمشروعات خضراء من خلال اتباع احدث الأساليب المتاحة والتكنولوجيا لحماية البيئة ومنع تدهور النظم البيئية 
 

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