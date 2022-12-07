محمد عبدالوهاب: الحكومة المصرية حريصة على تهيئة المناخ اللازم لجذب الاستثمارات

أكد المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الحكومة المصرية حريصة على تهيئة المناخ اللازم لجذب مزيد من الاستثمارات .

وقال عبدالوهاب خلال مؤتمر صحفى لإطلاق مصنع جديد لواحدة من أفضل ثلاث علامات تجارية للأجهزة المنزلية بأوروبا إن هناك مجهودًا كبيرًا لزيادة ودعم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص فى كل المجالات .

وأشار إلى أن الدولة المصرية طرحت مزايا غير مسبوقة خلال الفترة الماضية للمستثمرين الأجانب لافتا إلى أن القطاع الخاص شريك رئيسي فى التنمية .

وأكد أن الهيئة تقدم كل الدعم للقطاع الخاص .

من جانبه أكد الوزير المفوض محمد السيد رئيس قطاع العلاقات الأوربية بهيئة التمثيل التجارى بأن الهيئة ترحب بالمزيد من الاستثمارات الأوروبية .

من جانبها قالت الدكتورة أحلام فاروق رئيس الإدارة المركزية لتحسين البيئة الصناعية والطاقة بوزارة البيئة ان الوزارة تتجه نحو الاقتصاد الأخضر باعتباره الضامن الأساسي للأجيال القادمة



واشارت الى ان الوزارة تتطلع لمشروعات خضراء من خلال اتباع احدث الأساليب المتاحة والتكنولوجيا لحماية البيئة ومنع تدهور النظم البيئية

