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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أرادت أن تكون وزيرة.. اعتقال نائبة سابقة بالبوندستاج على خلفية مخطط الإطاحة

صدى البلد

اعتقلت الشرطة الألمانية بيرجيت مالزاك وينكمان عضو البوندستاج السابقة عن حزب البديل من أجل ألمانيا، وذلك على خلفية محاولة التخطيط للاستيلاء على النظام الألماني.

ووفقا للمعلومات المتوفرة لدى الأمن، كان من المفترض، بعد الاستيلاء على السلطة في البلاد التي خططت لها مجموعة من المتآمرين، أن تصبح بيرجيت مالزاك وينكمان وزيرة للعدل.

وأضافت صحيفة “دي فيلت” الألمانية: "من بين المواقع التي تم تفتيشها كانت أيضا أماكن معيشة بيرجيت مالزاك وينكمان.

وشاهد مراسلو “فيلت” القوات الخاصة وهي تقتحم بوابة منزل ريفي في منطقة وانسي السكنية في برلين حوالي الساعة 6 صباحا. وتلقي بعد ذلك القبض على وينكمان.

من جانبها قالت صحيفة Zeit، إن قائمة المشتبه بهم التي نشرتها النيابة العامة الألمانية، تتضمن فعلا اسم بيرجيت مالزاك وينكمان.

ويشار إلى أن بيرجيت مالزاك وينكمان، هي محامية وقاضية وسياسية من أعضاء حزب" البديل من أجل ألمانيا". وكانت عضوا في البوندستاج الألماني في تشكيلته التاسعة عشرة في الفترة من 2017 إلى 2021.

في ذات الوقت، أدان رئيسا حزب "البديل من أجل ألمانيا"، أليسا فيديل وتينو خروبالا، خطط مجموعة من المتآمرين لتنفيذ الانقلاب المزعوم، الذي يحتمل ضلوع البرلمانية السابقة فيه.

وشدد رئيسا الحزب على ثقتهما التامة في التحقيق والسلطات. وقالا في بيان: "ندين مثل هذه التطلعات ونعارضها بشدة. والآن يبقى انتظار التحقيق. لدينا ثقة كاملة في الأجهزة المعنية ونطالب بتوضيح سريع وكامل للظروف".

وأضاف رئيسا الحزب أنهما، مثل معظم المواطنين، علما بهذه القضية اليوم الأربعاء من وسائل الإعلام.

المانيا عضو البوندستاج الشرطة الألمانية حزب البديل فيله منزل ريفي بيرجيت مالزاك وينكمان

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