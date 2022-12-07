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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

خبير يوضح أهمية وأسباب القمة العربية الصينية لتحقيق التوازن بالنظام العالمي.. فيديو

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

تحدث الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عن أهمية وأسباب انعقاد القمة العربية الصينية، في العاصمة السعودية الرياض، على مستوى القادة والزعماء.

وقال فرحات، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن القمة لها عدة دلالات أهمها التوقيت، والسياقات الدولية والإقليمية الخاصة بأطراف القمة، مشيرًا إلى أنها تعتبر الإطار الأول المنظم للعلاقات الصينية بالعالم العربي.

وأوضح أن هذا الأمر يشير إلى أن العالم العربي والصين رفعا مستوى إدارة العلاقات بينهما، كما أن القمة تأتي بعد اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، والبدء في بناء نظام عالمي جديد، مؤكدًا أن القوة العربية أصبحت في وضع دولي مختلف، حاليًا.

وأوضح أن هذه القمة لا تعني أن العالم العربي يتحرك في النظام العالمي بمنطق المباريات الصفرية؛ بمعنى أنه أعطى ظهره للولايات المتحدة، أو الدول الأوروبية؛ إنما بناء علاقات متعددة الأطراف، مشيرًا إلى أن النظام العالمي قائم على المصالح؛ وأهمها خلق تعددية في العلاقات.

وقال إن الدول العربية لها مصالح مع جميع الدول، مشيرًا إلى أن العالم العربي يلعب دورًا تاريخيًا للحفاظ على حالة توازن في النظام العالمي، وتعدد علاقاته مع الأطراف المختلفة.

الدكتور محمد فايز فرحات مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية القمة العربية الصينية الدول العربية

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