التشيك تجدد القيود المفروضة على حدودها مع سلوفاكيا لوقف الهجرة غير الشرعية

أعلنت التشيك، اليوم الأربعاء، تمديد القيود المفروضة على حدودها مع سلوفاكيا؛ بهدف وقف تدفق الهجرة غير الشرعية.

وذكر راديو "براغ الدولي"، أن السلطات مددت القيود لمدة 14 يوما، وفقا لاقتراح من وزير الداخلية فيت راكوشان، موضحا أن القيود كان من المقرر أن تنتهي في 12 من ديسمبر الجاري.

وكانت التشيك قد أعادت فرض عمليات تفتيش على الحدود السلوفاكية في نهاية سبتمبر الماضي، بعد ارتفاع عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يمرون عبر المنطقة، من خلال ما يعرف بـ طريق غرب البلقان.

ووفق قواعد "شنجن"؛ يمكن الإبقاء على الضوابط سارية لمدة 6 أشهر كحد أقصى.