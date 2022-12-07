مدير شبكة فينيكس عن القمة العربية الصينية: تواصل على المستوى السياسي والتجاري والصناعي

كشف جاي تساهو مدير مكتب شبكة قنوات فينيكس الصينية بلندن، أهمية القمة العربية الصينية بالرياض .

وقال جاي تساهو في حواره ببرنامج "الحياة اليوم " المذاع على قناة "الحياة" :" زيارة الرئيس الصيني للسعودية في غاية الأهمية والصين تحاول توطيد العلاقات مع الأصدقاء ".

وأضاف جي تساهو:" المملكة العربية السعودية تعتمد في اقتصادها على الطاقة وتصدير البترول والعلاقات الاقتصادية بين الصين والسعودية مرتبطة بهذا القطاع أيضا ".

وتابع:"هناك نظرة لتعاون مختلف بين الصين والسعودية لايجاد فرص جديدة نحو التقدم الاقتصادي في قطاعات كثيرة ".

وأكمل جاي تساهو :" الصين تأتي للسعودية كي تقابل الدول العربية وتعمل على زيادة التواصل معها على الصعيد السياسي والتجاري والصناعي ".