1700 جنيه.. تراجع حاد لسعر جرام الذهب اليوم في مصر عيار 21

كشف إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن النفيسة، عن سعر جرام الذهب اليوم في مصر عيار 21، مؤكدا أن الأسعار تشهد حاليا تراجع في السوق المحلي.

وأضاف إيهاب واصف، في حواره ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي إبراهيم عيسى، والمذاع على فضائية "القاهرة والناس"، مساء الأربعاء، أن سعر جرام الذهب اليوم في مصر عيار 21 انخفض إلى 1700 جنيهًا للجرام حاليًا تزامنًا مع انخفاض أسعار الذهب عالميا، لافتا إلى أن 1850 جنيهاً للجرام هي زيادة وهمية نتيجة الإقبال.

وتابع إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن النفيسة، أن سعر جرام الذهب اليوم في مصر عيار 21 ليس عادلا، و تدافع المواطنين لشراء الذهب كسبائك لم يكن من طبيعة المصريين، والسوشيال ميديا لعبت دورًا مؤثرًا في ارتفاع الطلب على الذهب في الفترة الأخيرة.

وأكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن النفيسة، أن هناك زيادة طلب محلي من المواطنين على شراء جنيهات الذهب مما أدى إلى شح المعروض من المعدن الأصفر لمواجهة الطلب وبالتالي ارتفاع أسعاره بصورة كبيرة، مشيرا إلى أن مصر لديها 12 مصنعًا للمشغولات الذهبية وتحل المركز 64 عالميًا في تصدير المشغولات الذهبية.

وتابع إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن النفيسة، أن المعادن الثمينة بقيمة 9 مليون و700 ألف دولار العام الماضي بزيادة 354%، مقارنة بـ12 مليار دولار قيمة صادرات الصين من المشغولات الذهبية عالميًا.





وفي السياق نفسه لافت إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن النفيسة، إلى أن هناك قيود تكبل صناعة الذهب في مصر، ولدينا إجراءات بنكية وجمركية صعبة ساهمت في تراجع ترتيب مصر في سوق تصدير المشغولات الذهبية العالمي، مؤكدًا أن مصانع الذهب وورش المشغولات لديها أزمة ركود حاد وتتعرض لخسائر كبيرة، والإقبال على السبائك وجنيهات الذهب أكبر مقارنة بالإقبال على المشغولات الذهبية.

الـ100 مليار دولار صادرات مصرية

وأنهى إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن النفيسة، أنه نستطيع تحقيق من 3 إلى 4% من مستهدف الـ100 مليار دولار صادرات مصرية إذا ما تم تصدير الذهب في صورة مشغولات وليس خام بعد إضافة قيمة مضافة عليها.

