بعد التراجع 200 جنيه للجرام.. التموين تكشف موعد استقرار أسعار الذهب

اننصح المستهلكين بالتريث في شراء الذهب

كشف الدكتور ناجي فرج مساعد وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، عن موعد استقرار أسعار الذهب في الأسواق، وعودة الأسعار للسعر العادل في السوق المصري.



قال “ناجي فرج”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج “صالة التحرير”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، مساء اليوم الثلاثاء، إن هذا الأمر سيحدث قريبا، ومن المتوقع أن يستمر انخفاض وتراجع أسعار الذهب في مصر إلى أن يصل للسعر العادل.



وأضاف الدكتور ناجي فرج مساعد وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، أن أسعار الذهب حاليا في الأسواق المصرية ليست عادلة، رغم تراجع جرام الذهب عيار 21 لأكثر من 200 جنيها.



وتابع الدكتور ناجي فرج مساعد وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، أن ننصح المستهلكين بالتريث في شراء الذهب لحين تراجع أسعار الذهب لطبيعتها، والذهب مصدر قيمة لذلك يذهب له الجميع، لافتا إلى أن سعر الذهب لا يتناسب مع الأسعار العالمية وسعر الدولار.

سبب الزيادة يرجع لكثرة الطلب في وقت واحد



وأضاف الدكتور ناجي فرج مساعد وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، أن أسعار الذهب في طريقها للتراجع، وسبب الزيادة يرجع لكثرة الطلب في وقت واحد.