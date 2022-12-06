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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسعار الذهب تتراجع بعنف.. وعيار 21 ينخفض 200 جنيه دفعة واحد اليوم

صدى البلد

كشف الدكتور ناجي فرج مساعد وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، عن أن سبب ارتفاع أسعار الذهب بشكل مبالغ فيه هو زيادة الطلب.

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انهيار سعر الذهب اليوم في مصر والجرم يخسر 175 جنيها


وأضاف ناجي فرج، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن أسعار الذهب بدأت  وتنخفض الآن، ووصل سعر الجرام من عيار 21 حوالي 1650 جنيها ليسجل انخفاضًا 200 جنيها دفعة واحدة اليوم 

 

أسعار الذهب في طريقها للانخفاض بشكل أكبر


وتابع أن أسعار الذهب في طريقها للانخفاض بشكل أكبر، مستدركا أن الأسابيع القادمة ستشهد تراجعا في أسعار الذهب بصورة كبيرة.
 

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