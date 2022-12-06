تراجع لأكثر من 200 جنيها للجرام.. أسعار الذهب تتهاوى| فيديو

أسعار الذهب، أصبحت حديث معظم برامج التوك شو خلال الفترة الأخيرة، وخاصة بعد الارتفاع الغير مسبوق للمعدن النفيس، حيث إنه خصص فقرات كاملة داخل البرامج التليفزيونية لتحليل الأمر.

وحدث انخفاض في أسعار الذهب في مصر، وتراجع لأكثر من 200 جنيها، هذا الأمر سيطر على معظم المذيعين في البرامج المختلفة، ونرصد ما جاء في البرامج في سياق السطور التالية:

في البداية كشف الدكتور ناجي فرج مساعد وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، عن أن سبب ارتفاع أسعار الذهب بشكل مبالغ فيه هو زيادة الطلب.

وأضاف ناجي فرج، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن أسعار الذهب بدأت تنخفض الآن، ووصل سعر الجرام من عيار 21 حوالي 1650 جنيها ليسجل انخفاضًا 200 جنيها دفعة واحدة اليوم.

أسعار الذهب في طريقها للانخفاض بشكل أكبر

وتابع أن أسعار الذهب في طريقها للانخفاض بشكل أكبر، مستدركا أن الأسابيع القادمة ستشهد تراجعا في أسعار الذهب بصورة كبيرة.

ووجه الدكتور ناجي فرج مساعد وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، نصائح للمواطنين بشأن شراء الذهب خلال الفترة المقبلة.

مضيفا أنه ينصح المستهلكين بالتريث في شراء الذهب لحين تراجع أسعار الذهب لطبيعتها.

وأشار مساعد وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، الى أن الذهب مصدر قيمة لذلك يذهب له الجميع، لافتا إلى أن سعر الذهب لا يتناسب مع الأسعار العالمية وسعر الدولار.

أسعار الذهب في طريقها للتراجع

وأكمل مساعد وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، أن أسعار الذهب في طريقها للتراجع، وسبب الزيادة يرجع لكثرة الطلب في وقت واحد.