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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21.. التموين تزف بشرى للمواطنين

الذهب
الذهب

زف الدكتور ناجي فرج مساعد وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، بشري سارة بشأن سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21.

 

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بعد التراجع 200 جنيه للجرام.. التموين تكشف موعد استقرار أسعار الذهب

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أسعار الذهب تتراجع بعنف.. وعيار 21 ينخفض 200 جنيه دفعة واحد اليوم


وقال ناجي فرج، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، إن سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 شهد تراجعا قوية، موضحا أنه الجرام 21 فقد أكثر من 200‪ جنيها، خلال تعاملات اليوم.

 

وأضاف الدكتور ناجي فرج مساعد وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، أن سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 شهد انخفاض بعد ارتفاع مبالغ فيه، لافتا إلى أن هذا الارتفاع يعود لزيادة الطلب على الذهب في مصر، خلال الفترة الأخيرة.

وتابع الدكتور ناجي فرج مساعد وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، أن سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 بدأ التراجع بحدة،   وتنخفض الآن، ووصل سعر الجرام من عيار 21 حوالي 1650 جنيها ليسجل انخفاضًا 200 جنيها دفعة واحدة اليوم. 

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بعد التراجع الحاد للأسعار.. التموين تكشف حقيقة نقص الذهب المصري

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أسعار الذهب تتراجع بعنف.. وعيار 21 ينخفض 200 جنيه دفعة واحد اليوم

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21


واكمل الدكتور ناجي فرج مساعد وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، أن سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 بدأ الذهب في طريقه للانخفاض بشكل أكبر، مشيرا إلى أن الأسابيع القادمة ستشهد تراجعا في أسعار الذهب بصورة كبيرة.
 


 

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