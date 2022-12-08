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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. انطلاق فعاليات ملتقى "الأقصر" الدولي للتصوير في دورته الـ15

صدى البلد

ينطلق اليوم  الخميس  فعاليات الدورة الخامسة عشرة من ملتقى الأقصر الدولي للتصوير والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع محافظة الأقصر، ويستمر حتى 22 ديسمبر.

وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.


ويقول الدكتور هاني أبو الحسن رئيس قطاع الصندوق،  بأن الملتقى يأتي تأكيداً على حرص الصندوق على دعم حركة الفن التشكيلي في مصر، بالتوازي مع استراتيجية الدولة لتوظيف الفنون في التسويق السياحي، لتحقيق الإرتقاء بالذوق العام، وإتاحة الفرصة أمام الفنانين من مختلف الثقافات للتفاعل فيما بينهم، بعد أن أصبح الملتقى ميداناً للتواصل بين المبدعين، بما يقدمه من إبداعات متميزة، تخلق حواراً فنياً، ينعكس إيجاباً على واقع التشكيل المصري.

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كما صرحت الدكتورة أسماء النواوي قومسير عام الملتقى بأن الدورة الحالية، يشارك فيها تسعة فنانين من خارج مصر: Tinatin Kharkhelauri، وSophio Mamaladze من جورجيا، Avijit Mukherjee من الهند، Jurgen Seissler من ألمانيا-، ومن تونس – سلوى العايدي، ونجاة الذهبي، جمال عبد الرحيم البحرين، ومن العراق محمد الكناني، وصالح النجار، كما يشارك من مصر عشرة فنانين: ا. د. أمل نصر ، ا. د. مجدي عبد العزيز، د. محمد حمدي، الفنان محمد دسوقي، الفنان وليد نايف، ا. د. نيفين الرفاعي، د. محمد نبيل، الفنان مصطفى ربيع، د. مهني ياؤد ، الفنان أحمد علام.


كما يشارك من شباب الفنانين: بسنت داود، رحاب ياسر، حنان رمضان، سارة خير، محمد جمال، زياد فاوى ، إسلام سيف النصر، عائشة نور.

الأقصر صندوق التنمية الثقافية محافظة الاقصر وزيرة الثقافة الفن التشكيلي التنمية الثقافية ملتقى الأقصر الدولي للتصوير

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