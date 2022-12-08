حقوق المنصورة تحتفل بتخرج الدفعة 45 بحضور رئيس الجامعة

احتفلت كلية الحقوق بجامعة المنصورة بتخرج الدفعة ٤٥ للعام الجامعي ٢٠٢١/٢٠٢٢ .

وذلك بحضور الدكتور شريف خاطر ، رئيس جامعة المنصورة ، الدكتور محمد البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور رضا عبد السلام وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب السابق ومحافظ الشرقية الأسبق ، الدكتور وليد الشناوي عميد كلية الحقوق،الدكتور تامر صالح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إبراهيم عبدالله عبد الرؤوف وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، وعددا من أعضاء هيئة التدريس بالكلية وأعضاء الهيئات القضائية.

وبدأ الحفل بعرض فيلم وثائقي عن الكلية يوضح مراحل تطور الكلية منذ انشائها حتي الان.

وأعرب خاطر رئيس جامعة المنصورة عن فخره أنه كان طالب داخل كلية الحقوق كما عبر عن بالغ فخره وسعادته لتواجد بين أبنائه الخريجين.

وأضاف أن الكلية بها قامات علمية قضائية في مصر ولولا ما بذله جيل الرواد بالكلية لما وصل اليه الأجيال الحالية وما يتمتعوا به من سمعة طيبة في الأوساط القانونية.

وأكد الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب خلال كلمته أن كلية الحقوق بها قامات علمية وقضائية في مصر، كما قدم التقدير لكافة أعضاء هيئة التدريس لما قدموه لابنائهم من الخريجين للوصول لهذا اليوم الهام والمميز في حياة كل طالب .

كما وجه التحية لكل الاباء والأمهات لما قدموه من تضحيات وجهد لرؤية ابنائهم في يوم التخرج كما اوصى الخريجين بصقل ورفع مهاراتهم العلمية والعملية واستكمال المشوار العلمى باستكمال الدراسات العليا بالكلية.

وأوضح ذ عميد الكلية بأنه فخور بتخرج جيل جديد من أبناء الكلية الذين يعدون لبنة أساسية في بناء المجتمع فى مجال الحقوق كما وجّه الشكر خلال كلمته لكل الجهود المخلصة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين لإعداد الخريجين لهذا اليوم المشهود فى حياة كل خريج من ابناء الكلية مشيرا الى ضرورة أن يفخر كل طالب بالتحاقه بكلية الحقوق بالجامعة والتى تبوأت مراكز مرموقة ومتقدمة على مستوى الجامعات محليا وإقليميا وفي نهاية كلمته قدم التهنئة لجميع الخريجين متمنيا لهم دوام التوفيق والتقدم.

وأشار وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب الى اهتمام الكلية ببناء جيل قادر على المنافسة متسلحا بالعلم والثقافة وأن العلم هو النور الإلهى الذى أودعه الله الى البشر ، منوها أن الأمم لا تبنى ولا تنهض الا بسواعد أبنائها المخلصين وأن التخرج نهاية لمرحلة قصيرة وبداية لحياة أطول وهى رحلة الحياة العملية كما توجه خلال كلمته بالشكر لجميع الأباء والأمهات لما بذلوه .

قدم الحفل كلا من احمد محمد شرف الدين المدرس المساعد بقسم القانون المدني، مني عماد الدين الشيمي المدرس المساعد بقسم قانون المرافعات، أحمد عماد عبدالمنعم المدرس المساعد بقسم القانون الجنائي ، محمود مظهر المدرس المساعد بقسم القانون التجاري ووجه الشكر لهم لما قاموا به من تقديم رائع ومشرف لفعاليات الحفل ،وأرجو الله أن يوفق أبناءنا الخريجين لما فيه الخير بإذن الله تعالى،فى حياتهم العلمية والعملية.

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