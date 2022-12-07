محافظ الدقهلية يكلف بتقديم الدعم للطفل إبراهيم الذي يعول أسرته





كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة بسرعة التدخل للتعامل الفوري لتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة لأسرة الطفل إبراهيم احمد طلعت ابراهيم من مدينة السنبلاوين الذي يعول أسرته بعد أن قام والده بهجر الاسره وتوفير حياه كريمه له ولأسرته.



وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي انه تم علي الفور انتقال فريق من الإدارة الاجتماعية لبحث الحالة الاجتماعية والاقتصادية للأسرة وتبين أن الأسره مكونة من ثلاث افراد وليس لديها عائل ، والأسرة تقيم بشقة بالايجار وتتكفل الجدة بسداد الإيجار والمرافق لعدم وجود دخل ثابت للأسرة وتعتمد في الدخل على عمل الام للحلويات ويقوم الطفل ببيعها كما تم تداوله.



كما أوضح وكيل التضامن، أنه بعد العرض على محافظ الدقهلية، تقرر على الفور تسجيل الأسرة على كرامة ، كما تقرر صرف مساعدة شهرية من مؤسسة التكافل الاجتماعي لحين ورود بطاقة تكافل ، وتم التواصل مع عدد من الجمعيات الأهلية لتقديم مساعدات عينية ومواد غذائية للأسرة ومشروع تمكين اقتصادي لتنمية موارد الاسرة .



وفي ذات السياق أكد "مختار " أن المحافظة بكامل اجهزتها تتعاون من أجل تقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولي بالرعاية والحالات الإنسانية من خلال منظمات المجتمع المدني لتوفير حياه كريمه لهم تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية و التى يضع هذه الفئات فى مقدمة الاولويات.