بعد سلسلة انخفاضات.. أسعار النفط ترتفع بشكل ملحوظ

صعدت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الخميس، بعد موجة من الانخفاض، حيث تقييم الأسواق إجراءات الصين لتخفيف قيود انتشار فيروس كورونا وتأثير ذلك على السوق.

وبحلول الساعة 10:16 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" عند 72.59 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 0.81% عن سعر التسوية السابق.

فيما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" عند 77.62 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 0.70% عن سعر الإغلاق السابق، وفقا لبيانات موقع "بلومبرج".

وأمس أنهت عقود الذهب الأسود الآجلة التعاملات على تراجع حاد، إذ سجل مزيج "برنت" انخفاضا بنسبة 4% والخام الأمريكي بنسبة 3.5%.