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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس مستريح المعدات الثقيلة في سوهاج 15 يوما

صدى البلد

أمرت النيابة العامة بتجديد حبس صاحب محل أدوات صحية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ إثر استيلاءه من 6 مواطنين على مبالغ مالية بلغت جملتها 5 ملايين و800 ألف جنيه، دائرة مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج.

وكان قد تمكن ضباط مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج، بالتعاون مع ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، من ضبط صاحب محل أدوات صحية، في بداية العقد السادس من العُمر؛ إثر استيلاءه من 6 مواطنين على مبالغ مالية بلغت جملتها 5 ملايين و800 ألف جنيهًا، بزعم توظيفها في مجال تجارة المعدات الثقيلة وقطع الغيار الخاصة بها، مُقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يفٍ بوعده أو رد تلك المبالغ.

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تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود محضرًا  من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، منطقة جنوب الصعيد، يتضمن بلاغ المدعو (مصطفى ع س ع- 35 سنة- حاصل على الثانوية الأزهرية، و5 أخرين- يقيمون دائرة المحافظة).

يفيد بتضررهم من المدعو (عريبي ع خ ع- 50 سنة- صاحب محل أدوات صحية- ويقيم دائرة المركز)؛ لاستيلاءه منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها 5 ملايين و800 ألف جنيهًا، لتوظيفها في مجال تجارة المعدات الثقيلة وقطع الغيار الخاصة بها مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ.

وعقب استصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية.

حُرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.

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