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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد فسخ عقد الوردي.. مصير غامض يطارد سامسون داخل الزمالك

صدى البلد

تحول البنيني سامسون أكينولا مهاجم نادي الزمالك وأحد أبرز صفقاته في الميركاتو الصيفي المنصرم، إلى لغز داخل القلعة البيضاء في ظل غيابه المستمر عن المشاركة مع الفريق.

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أول تعليق من زكريا الوردي بعد فسخ عقده مع الزمالك رسميا

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الزمالك ينهي تعاقده مع زكريا الوردي رسميا

وبعد فسخ التعاقد مع المغربي زكريا الوردي، الذي ظهر بشكل مخيب لآمال الجماهير البيضاء، تعالت أصوات مجددا تطالب بحسم مصير المهاجم البنيني، من أجل الاستفادة بمقاعد اللاعبين الأجانب.

وكان نادي الزمالك قد تعاقد مع سامسون، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية لمدة 3 مواسم، قادما من كاراكاس الفنزويلي، الذي شارك معه في 67 مباراة، سجل خلالها 28 هدفا، وصنع 11 لزملائه.

وظنت جماهير القلعة البيضاء أنها وجدت ضالتها في المهاجم الشاب، إلا أنه لم يشارك بقميص الزمالك سوى كبديل في مباراتين فقط أمام سيراميكا كليوباترا وسموحة.

ورغم نجاح سامسون في تسجيل هدف وحيد هز شباك سموحة في الدقائق المعدودة التي شارك فيها، يرفض البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني، الاعتماد عليه بشكل أساسي في أي مباراة حتى الآن.

وتسبب سامسون في أزمة داخل نادي الزمالك، عقب تأخره في العودة من بلاده بعد أول إجازة حصل عليها، حيث تقدم باعتذار لإدارة الكرة، موضحًا سبب تأخره بأن تصريح السفر الخاص انتهى ويجب تجديده، ليقرر البيت الأبيض توقيع عقوبة على اللاعب، وفقًأ للائحة.

وتوقع جمهور الزمالك مشاركة سامسون، في ظل غياب التونسي سيف الدين الجزيري للمشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم "قطر 2022"، إلا أن الجهاز الفني رفض مشاركة اللاعب لعدم اجتهاده في المران.

الزمالك سيراميكا كليوباترا نادي الزمالك سيراميكا كليوباترا وسموحة جمهور الزمالك سيف الدين الجزيري قطر 2022 جيسوالدو فيريرا اللاعبين الأجانب البنيني سامسون البنيني سامسون اكينولا سامسون اكينولا زكريا الوردي فترة الانتقالات الصيفية

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أول تعليق من زكريا الوردي بعد فسخ عقده مع الزمالك رسميا

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بعد فسخ عقد الوردي.. مصير غامض يطارد سامسون داخل الزمالك

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