بعد فسخ عقد الوردي.. مصير غامض يطارد سامسون داخل الزمالك

تحول البنيني سامسون أكينولا مهاجم نادي الزمالك وأحد أبرز صفقاته في الميركاتو الصيفي المنصرم، إلى لغز داخل القلعة البيضاء في ظل غيابه المستمر عن المشاركة مع الفريق.

وبعد فسخ التعاقد مع المغربي زكريا الوردي، الذي ظهر بشكل مخيب لآمال الجماهير البيضاء، تعالت أصوات مجددا تطالب بحسم مصير المهاجم البنيني، من أجل الاستفادة بمقاعد اللاعبين الأجانب.

وكان نادي الزمالك قد تعاقد مع سامسون، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية لمدة 3 مواسم، قادما من كاراكاس الفنزويلي، الذي شارك معه في 67 مباراة، سجل خلالها 28 هدفا، وصنع 11 لزملائه.

وظنت جماهير القلعة البيضاء أنها وجدت ضالتها في المهاجم الشاب، إلا أنه لم يشارك بقميص الزمالك سوى كبديل في مباراتين فقط أمام سيراميكا كليوباترا وسموحة.

ورغم نجاح سامسون في تسجيل هدف وحيد هز شباك سموحة في الدقائق المعدودة التي شارك فيها، يرفض البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني، الاعتماد عليه بشكل أساسي في أي مباراة حتى الآن.

وتسبب سامسون في أزمة داخل نادي الزمالك، عقب تأخره في العودة من بلاده بعد أول إجازة حصل عليها، حيث تقدم باعتذار لإدارة الكرة، موضحًا سبب تأخره بأن تصريح السفر الخاص انتهى ويجب تجديده، ليقرر البيت الأبيض توقيع عقوبة على اللاعب، وفقًأ للائحة.

وتوقع جمهور الزمالك مشاركة سامسون، في ظل غياب التونسي سيف الدين الجزيري للمشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم "قطر 2022"، إلا أن الجهاز الفني رفض مشاركة اللاعب لعدم اجتهاده في المران.