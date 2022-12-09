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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

غرامة نصف مليون جنيه.. عقوبات مشددة تواجه قاصرا أدار شركة سياحة دون ترخيص بسوهاج

غرامة مالية
غرامة مالية

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج،  من ضبط شركة سياحة خاصة دون ترخيص صادر من وزارة السياحة، ويُديرها شاب قاصر بدائرة المركز .

 

وبإجراء التحريات تبين أن المتهم يبلغ من العمر 17 عاما ، يعمل مدير مسؤل عن شركة  خاصة كائنة دائرة المركز- ويقيم بذات الناحية)؛ لإدارته شركة خاصة دون ترخيص صادر من وزارة السياحة بالمخالفة للقانون والمنظم لعمل الشركات السياحية، و حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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عقوبة إدارة شركة سياحية دون ترخيص

 

وفقا لقانون المنشآت السياحية والفندقية الجديد، والذي نص على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة فى المواد التالية بالعقوبات والجزاءات المنصوص عليها فيها .

 

يعاقب كل من قام باستغلال أو إدارة منشأة بدون ترخيص، بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وضعف حدى الغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن غلق المنشأة على نفقة المخالف .

مركز شرطة البلينا سوهاج ترخيص النيابة العامة قانون المنشآت السياحية غرامة

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