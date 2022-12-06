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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أضر بسمعة سياحة مصر.. إيقاف مدير فندق عائم ألقى مخلفات بالنيل

وزارة السياحة والآثار
وزارة السياحة والآثار

بالإشارة إلى ما تم تداوله حول قيام أحد المنشآت الفندقية العائمة والتي تعمل بين الأقصر وأسوان بإلقاء مخلفات صلبة أثناء الإبحار بنهر النيل بدائرة مركز إدفو بمحافظة أسوان، فقد تم تشكيل لجنة مشتركة من مسئولي وزارة السياحة والآثار وكافة الجهات المعنية من مسئولى حماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والرى وجهاز شئون البيئة وشرطة البيئة والمسطحات المائية للتحقيق في هذه الواقعة.

أفادت وزارة السياحة و الآثار أنه التحقيقات أثبتت عدم التزام هذه المنشأة بأخذ الاحتياطات والتدابير الخاصة للتخلص الآمن من المخلفات الصلبة وإلقاؤها بمجرى نهر النيل بدلاً من إلقاؤها في الأماكن المخصصة، وذلك بالمخالفة للقوانين الخاصة بذلك.

أضر بسمعة مصر السياحية

لذا قامت وزارة السياحة والآثار، اليوم على الفور، بإيقاف مدير هذه المنشأة الفندقية العائمة لمدة ثلاثة أشهر وذلك للإضرار بسمعة مصر السياحية.

هذا وتؤكد وزارة السياحة والآثار على حرصها في إطار دورها الرقابي على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يضر بسمعة مصر السياحية، وخاصة أن هناك ضوابط للوزارة منظمة لعمل المنشآت الفندقية العائمة وسبل تلافي ذلك، وأن ما تم هو تصرف فردي.

وتهيب الوزارة بكافة المنشآت الفندقية والسياحية وكذلك العاملين بها الحفاظ على نهر النيل العظيم، وعدم التعدي بأى شكل من الأشكال عليه لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة الاستخدامات والحفاظ على نوعيتها وحمايتها من كافة أشكال التلوث.

وتوجه وزارة السياحة والآثار الشكر لوزارتي البيئة والري والموارد المائية، وشرطة البيئة والمسطحات المائية وقطاع حماية نهر النيل التابع لوزارة الري على سرعة الاستجابة والإجراءات الحاسمة التي تم اتخاذها تجاه هذه الواقعة. 
 

السياحة المنشآت الفندقية الأقصر وزارة السياحة والآثار مخلفات وزارة الرى نهر النيل

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