صور توضح طرق اختيار بطاطس التحمير

لا يستطيع الكثيرون التمييز بين أنواع البطاطس كما أن طرق اختيار البطاطس المناسبة للقلي والمناسبة للطبخ. .

طريقة التفرقة بين النوعين

أولاً: بطاطس التحمير أو القلي

الجدير بالذكر أن هذه البطاطس مناسبة أيضاً للشوي، وتتميز حبة البطاطس الخاصة بالتحمير أو القلي، بأنها بيضاء اللون من الداخل، وذلك لأنها غنية بالنشاء الذي يساعد على تحميرها للحصول على لونها الذهبي الشهي، أما قشرتها الخارجية فهي إما صفراء أو حمراء رقيقة، والحبة تكون صلبة لا تفقد قوامها الصلب عند القلي.

ثانياً: بطاطس الطبخ

هي مناسبة للطبخ و أيضاً للسلق وتحضير والشوي لأنها تحتوي على نسبة نشاء أقل من النوع السابق، فهي تتميز بلون أصفر من الداخل، وطرية القوام تنضج في الطبخ أسرع من السابقة، أما قشرتها فتكون داكنة ويمكن تقشيرها باليد