بعد صدمة المغرب| رسميا.. لويس دي لا فوينتي مديرا فنيا لمنتخب إسبانيا

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، تعيين لويس دي لا فوينتي مديرا فنيا لـ منتخب إسبانيا، خلفا لـ لويس إنريكي.

وذكر الاتحاد الإسباني في بيان رسمي، أنه تم تعيين لويس دي لا فوينتي مديرا فنيا لمنتخب إسبانيا، لقيادة الماتادور في المرحلة الجديدة، وسيتم تقديمه لوسائل الإعلام الاثنين المقبل.

وأضاف بيان الاتحاد الإسباني، أن لويس دي لا فوينتي سيبدأ مهمته مع منتخب إسبانيا في مارس المقبل، حيث سيقود منتخب الماتادور ضد النرويج واسكتلندا، ضمن تصفيات امم أوروبا 2024.

وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم أعلن منذ قليل إقالة لويس إنريكي من تدريب منتخب إسبانيا، بعد وداع بطولة كأس العالم 2022، الثلاثاء الماضي، من الدور ثمن النهائي.

وخسر منتخب إسبانيا أمام المغرب بركلات الترجيح 3-0، بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.