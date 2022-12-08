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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المنيا تحقق نسب إنجاز عالية بتنفيذ 3489 مشروعا بقرى حياة كريمة بالمحافظة

محافظ المنيا
محافظ المنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي يجري تنفيذها بنطاق 5 مراكز مستهدفة، تحقق نسب ومعدلات انجاز عالية حيث يجري تنفيذ المشروعات البالغ عددها 3489 مشروعا تباعاً بالتنسيق بين كافة الجهات القائمة على تنفيذ الأعمال بمختلف القطاعات الخدمية.

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جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري، الذي يعقده محافظ المنيا، لمتابعة نسب ومعدلات الإنجاز لكافة المشروعات، بحضور نائبه الدكتور محمد أبو زيد، رؤساء المراكز المستهدفة، مديري الهيئات العامة والشركات، مهندسي دار الهندسة، أعضاء البرنامج الرئاسي ومؤسسة حياة كريمة.

أعلن المحافظ، ان هناك تكليفات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لتسهيل تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي غيرت وجه الريف المصري من خلال تحقيق المستهدف من أعمال المبادرة.

ناقش المحافظ، نسب ومعدلات تنفيذ المشروعات التي يجري إنجازها بالقرى المستهدفة، بهدف متابعة مستجدات الأعمال والوقوف على الاحتياجات الفعلية وتذليل العقبات، حتى يتم الانتهاء من المشاريع في جميع القطاعات وفقا للمعايير القياسية، وبكفاءة وجودة عالية، مشيرًا إلى أن الهدف من تلك المبادرة هو التيسير على المواطنين وتحسين جودة الحياة في قرى الريف، كما استمع إلى تقارير دار الهندسة حول الأعمال الجاري تنفيذها.

شدد "القاضي" على توصيل كافة المرافق والخدمات للمشروعات التي تم الانتهاء منها، كما وجه رؤساء المراكز المستهدفة بالإشراف الميداني على الجهات المنفذة والتنسيق معهم لتذليل كافة العقبات، وتسخير كافة الإمكانيات اللازمة، للانتهاء من تنفيذ الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد.

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