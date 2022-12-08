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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في حوادث منفصلة بمراكز المنيا

حوادث مرورية بالمنيا
حوادث مرورية بالمنيا

لقى شخص مصرعه وأصيب 5 آخرين في 5 حوادث منفصلة بمراكز المنيا تم نقل الجثة والمصابين للمستشفى تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة باصطدام السيارة رقم 2571 ربع نقل بطفل يدعي ميخائيل. ص عامين، أثناء عبوره الطريق بمركز العدوة، ونتج عن ذلك وفاته، وتم نقل الجثة للمشرحة، وجري ضبط السائق وتم التحفظ عليه والسيارة تحت تصرف النيابة العامة.

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كما تلقي مأمور مركز شرطة المنيا، بلاغا بانقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي بزمام مركز المنيا، مما أسفر عن إصابة باسم. ن 41 عاما، سائق مقيم بمركز ملوي باشتباه إرتجاج، وتم نقله للمستشفي لتلقي العلاج.

كما تلقي مدير الأمن إخطارا بحدوث تصادم بين توك توك وتروسيكل بدون لوحات معدنية، بسبب السرعة الزائدة بطريق قرية حلوه بمركز مطاي، مما أسفر عن إصابة رزق. ف 17 عام طالب بسحجات وكدمات وتم نقله للمستشفي المركزي لتلقي العلاج.

كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بوقوع تصادم بين سيارة ودراجة بخارية بالحي الرابع بمدينة المنيا الجديدة مما أسفر عن إصابة عمر . ح 25 عاما عامل ياشتباه كسر وإرتجاج، مقيم بحي أرض المولد بمدينة المنيا تم نقله للمستشفي لتلقي العلاج.

كما تلقي مأمور مركز شرطة ملوي، بلاغا بإنقلاب دراجة بخارية بدون لوحات معدنية بسبب السرعة بطريق قرية أم تسعة التابعة للوحدة المحلية للروضة، مما أسفر عن إصابة إسلام. ص 35 عاما، ويوسف. ر 18 عاما بسحجات وكدمات وتم نقلهما للمستشفي لتلقي العلاج.

 

المنيا الطريق الصحراوي انقلاب سيارة ربع نقل العدوة مطاي ملوي

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