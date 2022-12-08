متعاف من الإدمان: كنت بسرق عشان أشتري مخدرات.. والتعاطي دمر حياتي

روى أحمد يحيى متعافي من الإدمان، تجربته مع الإدمان وتعاطي المخدرات وكيف تخلص من التعاطي وتعافي من الإدمان.

وقال أحمد يحيى في حواره مع الإعلامية مايا الشربيني في برنامج " ساعة زمن " المذاع على قناة " صدى البلد 2"، :" بطلت مخدرات منذ 8 سنوات ".

وأضاف أحمد يحيى:" جربت المخدرات عشان في ناس قالوا لي هتخليني مبسوط وأول سجارة حشيش شربتها كانت في إجازة الثانوية العامة وكان عندي 16 سنة ".

وأضاف أحمد يحيى:" المخدرات كمين ولا أنصح أحد بأن يسير في طريق الإدمان ".

وتابع أحمد يحيى:" كنت رافض شكل الحياة الخاصة بي وقررت الدخول في مجال المخدرات"، مضيفا:" كنت بشتغل وبشتري مخدرات من مرتبي ".

وأكمل أحمد يحيى:" في فترة من فترات الإدمان سرقت من اهلي فلوس عشان اشتري مخدرات وكانت المخدرات أولوية بالنسبة لي وحياتي المهنية تأثرت بشكل كبير و حياتي اتدمرت".