عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان عن انتخابات اتحاد الطلاب: حرصنا على توفير ما يلزم لاتمام عملية ديموقراطية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان اليوم أسماء رئيس ونائب رئيس اتحاد الطلاب على مستوى الجامعة فى انتخابات اتحادات الطلاب للعام الجامعي 2022-2023 وذلك تحت رعاية  الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان و الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية.

وأعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب، أن نتائج انتخابات اتحاد الطلاب لمجلس الجامعة قد اتت كالاتي:


فاز بمنصب رئيس الاتحاد الطالب عصام الدين محمد الطالب  بكلية الحقوق، ونائب رئيس الاتحاد الطالبة نادين عبد الحليم الطالبة بالفرقة الثالثة بكلية الفنون الجميلة .
 

و كشف الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان أن الجامعة حرصت على توفير كافة السبل والآليات التي من شأنها تهيئة المناخ الملائم لإتمام انتخابات الاتحادات الطلابية بهذا الشكل المشرف .

و قال الدكتور حسام الرفاعي  أن دور اتحاد الطلاب هو ربط طلاب الجامعة بإدارة الجامعة وإدارات الكليات ودعم زملائهم بالأنشطة الأكاديمية والأنشطة الطلابية.
 

انتخابات الاتحاد رئيس جامعة حلوان جامعة حلوان الاتحادات الطلابية Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير المالية: وصول الدولار إلى 40 جنيها شائعة لا أساس لها من الصحة.. فيديو

وزارة الصحة تعلن إيجابية حالة إصابة بفيروس جدري القرود

1620 جنيها .. هبوط سعر جرام الذهب في مصر عيار 21 | فيديو

أسعار الذهب إلى أين تتجه؟.. خبراء يوضحون مصير المعدن الأصفر .. فيديو

أسباب هبوط أسعار الذهب في مصر.. اعرف التفاصيل

إيقاف جديد.. الفيفا يصدم كهربا بقرار حاسم في أزمة غرامة الزمالك

اتشل بسبب الهزار.. القصة الكاملة لأحدث ضحايا تحديات التيك توك في المدارس

مستشار وزير التموين : توقعات بهدوء نسبي في أسعار الذهب الفترة المقبلة

ترشيحاتنا

على هامش مشاركته في القمة العربية الصينية.. نشاط الرئيس السيسي بالسعودية اليوم

رئيس اتحاد طلاب حلوان: خدمة زملائي هي هدفي الأول

البرهان : الرئيس الصيني وعد ببحث قضية ديون بلاده على السودان

مستشار صندوق النقد الدولي ينفي تعويم الجنيه مرة أخرى.. فيديو

عاد من جديد .. اكتشف أعراض جدري القرود

تعادل سيراميكا كليوباترا مع الإسماعيلي 1-1 في الدوري المصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تتوقع.. تناول هذه الأطعمة يصيبك بالسكتة الدماغية

بسنت شوقي بإطلالة الزيبرا والريش بالرياض

هاني الناظر ينصح بإتباع هذه العادة يوميا للحماية من أمراض خطيرة

أنيقة جدا.. أيتن عامر بإطلالة شيك في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

فيديو

احذروا انتشار حقن فولتارين مغشوشة .. إزاي نعرف الفرق؟!.. فيديو

مهلة جديدة للتسجيل بالفاتورة الإلكترونية | اعرف التفاصيل.. فيديو

مفيش أزمة.. الحكومة تطمئن المواطنين على مخزون البن والشاي.. فيديو

كواليس اعتقال رئيس بيرو بيدرو كاستيلو..فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

عودة مجرمي الحُب.. ومشروع الترميم الفني

المستشار أسـامة الصعيدي

حلم المونديال مع التجربة المغربية

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ