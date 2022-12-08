جامعة حلوان عن انتخابات اتحاد الطلاب: حرصنا على توفير ما يلزم لاتمام عملية ديموقراطية

أعلنت جامعة حلوان اليوم أسماء رئيس ونائب رئيس اتحاد الطلاب على مستوى الجامعة فى انتخابات اتحادات الطلاب للعام الجامعي 2022-2023 وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان و الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية.

وأعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب، أن نتائج انتخابات اتحاد الطلاب لمجلس الجامعة قد اتت كالاتي:



فاز بمنصب رئيس الاتحاد الطالب عصام الدين محمد الطالب بكلية الحقوق، ونائب رئيس الاتحاد الطالبة نادين عبد الحليم الطالبة بالفرقة الثالثة بكلية الفنون الجميلة .



و كشف الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان أن الجامعة حرصت على توفير كافة السبل والآليات التي من شأنها تهيئة المناخ الملائم لإتمام انتخابات الاتحادات الطلابية بهذا الشكل المشرف .

و قال الدكتور حسام الرفاعي أن دور اتحاد الطلاب هو ربط طلاب الجامعة بإدارة الجامعة وإدارات الكليات ودعم زملائهم بالأنشطة الأكاديمية والأنشطة الطلابية.

