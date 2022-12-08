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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: اعتراف ميركل دليل لمحاكمة سياسي الغرب لإشعالهم حرب أوكرانيا

بوتين وميركل
بوتين وميركل

حذرت وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، يوم الخميس، من أن اعتراف المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل بشأن اتفاقات مينسك للسلام يمكن أن يستخدم كدليل في محكمة تضم سياسيين غربيين مسؤولين عن إثارة الصراع بين موسكو وكييف.

وكان من المفترض أن يكون الاتفاق، الذي توسطت فيه ألمانيا وفرنسا، خارطة طريق للسلام في البلد الذي مزقته الحرب، حيث قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الهجوم العسكري الحالي لبلاده كان مدفوعا بالفشل في تنفيذ بنود الاتفاقات.

وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي: “يتحدثون كثيرا عن التقييمات القانونية لما يحدث حول أوكرانيا، وبعض المحاكم وهلم جرا في جميع أنواع الطرق، لكن هذا سبب محدد لإنشاء محكمة”.

وزعمت أن تعليقات ميركل لم تكن أقل من شهادة شخص اعترف صراحة بأن كل ما تم القيام به بين عامي 2014 و 2015 كان يهدف إلى “صرف انتباه المجتمع الدولي عن القضايا الحقيقية، واللعب على الوقت، وضخ نظام كييف بالأسلحة، وتصعيد القضية إلى صراع واسع النطاق”.

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وقالت إن تصريحات ميركل تكشف “بشكل مرعب” أن الغرب يستخدم التزوير كوسيلة للعمل ويلجأ إلى المكائد والتلاعب وجميع أنواع تشويه الحقيقة والقانون والحقوق التي يمكن تخيلها.

وزعمت زاخاروفا أن الغرب كان يعرف جيدا في عام 2015، عندما أمضى ساعات في التفاوض على الجزء الثاني من اتفاقيات مينسك، أنه لن يحاول أبدا الوفاء بأي جزء من الاتفاقيات وبدلا من ذلك سيضخ الأسلحة إلى كييف.

أوكرانيا المانيا موسكو بوتين روسيا أنجيلا ميركل

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