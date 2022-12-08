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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعادل سيراميكا كليوباترا مع الإسماعيلي 1-1 في الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا - الاسماعيلي

تعادل فريق سيراميكا كليوباترا مع منافسه الإسماعيلي بنتيجة هدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت على ملعب السويس الجديد ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.

وسجل هدف تقدم سيراميكا كليوباترا رجب نبيل من ضربة جزاء في الدقيقة 40  بعدما احتسبها الحكم بسبب لمس الكرة يد مدافع الإسماعيلي  وتعادل برازيل مصر في الدقيقة 69 عن طريق باهر المحمدي . 

وانحصر اللعب في نصف الملعب بين الفريقين في ظل التحفظ خوفا من استلام هدف مبكر يربك حسابات المدربين خلال الشوط الاول حتي تسجيل سيراميكا كليوباترا الهدف الأول . 

وفي الشوط الثاني عاد الإسماعيلي للمباراة بتكثيف الضغط في المناطق الأمامية لمحاولة تسجيل الهدف وهو ما تم في الدقيقة 69 بعدما استلم الكرة وسددها في المرمي مباشرة . 

واستحوذ فريق  الإسماعيلي علي الكرة بنسبة 55% مقابل 45 % لسيراميكا كليوباترا .

وسدد فريق سيراميكا كليوباترا 15 كرة ، أربعة منهم شكلت خطورة علي الدراويش ، في المقابل سدد الإسماعيلي 8 كرات 3 فقط علي مرمي المنافسي .

ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 4 نقاط ، بينما يحتل فريق الاسماعيلي المركز السادس عشر برصيد نقطتين .

بدأ سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد بسام .  

خط الدفاع: محمد عادل - رجب نبيل - أحمد بيكهام - محمد شكري.

خط الوسط:   محمد توني -  محمد كناريا - عمرو قلاوة - أحمد القرموطي.

خط الهجوم :  أحمد ياسر ريان - جون ايبوكا

ولعب الإسماعيلى بتشكيل  :


حراسة المرمى: محمد كوكو

الدفاع: محمد دسوقي - محمد هاشم - باهر المحمدي - عصام صبحي

الوسط: عماد حمدي - صالح جمعة - عمر الوحش

الهجوم: محمد الشامي - باسم مرسي - عبد الرحمن مجدي.

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