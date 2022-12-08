مفتي الجمهورية: الشريعة جاءت لتناسب كل زمان ومكان

عقدت وزارة الأوقاف محاضرات اليوم الثالث للدورة العلمية المتخصصة لأئمة ووكلاء وزارة الشئون الدينية والأوقاف بدولة الجزائر الشقيقة بالقاعة الرئيسية بمسجد النور بالعباسية، اليوم الخميس حاضر فيها أ.د شوقي علام مفتي الجمهورية، وذلك لعدد ( 19) عالمًا من أئمة ووكلاء وزارة الشئون الدينية والأوقاف بدولة الجزائر الشقيقة.



وفي محاضرته أكد أ.د شوقي علام مفتي الجمهورية على عمق العلاقات بين مصر ودولة الجزائر الشقيقة، مرحبًا بضيوف مصر من أئمة ووكلاء وزارة الشئون الدينية والأوقاف بدولة الجزائر، موضحًا أن الشريعة لكي تقوم بمهمتها تحتاج إلى عقول فذة ومؤهلة لضبط الخطاب الديني في العالم المتغير، وأول ركن لا بد من الاعتماد عليه هو النص الشرعي قرآنا وسنة وكل وحي من الله (تبارك وتعالى).



واضاف أنه لا بد من مراعاة تطور الزمان والمتغيرات والتقدم الذي تعيشه البشرية، فالشريعة لم تأت لزمان النبي (صلى الله عليه وسلم) فقط وإنما أتت لتناسب كل زمان ومكان، وقد وضع لنا النبي (صلى الله عليه وسلم) القواعد والضوابط والأصول التي نتحرك في إطارها لنتمكن من مواجهة ما يفرزه العصر من أنماط التصرفات اليومية التي تحتاج إلى تأهيل وتدريب وفهم للتمكن من وضع الأحكام الشرعية بفهم مستنير.