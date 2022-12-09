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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

توفر طاقة الموبايل والذاكرة.. جوجل تعلن عن إعدادات جديدة في Chrome

جوجل
جوجل

أطلقت شركة  جوجل  ترقيات جديدة لمتصفح الويب كروم Chrome الخاص بها، من خلاله يستطيع المستخدم أن يحد من استهلاك طاقة البطارية الخاصة وهما إعدادين واحد اسمه Memory Saver أو الحفاظ على الذاكرة والثاني باسم Energy Saver أي الحفاظ على الطاقة.

وفقا لتقرير Tech Crunch تستهلك المتصفحات الحديثة قدرًا كبيرًا من الذاكرة سواء إذا كنت تستخدم لاب توب أو من خلال الهاتف الذكي، وعلى الرغم من أن هذه ليست مشكلة كبيرة خاصة بالنسبة للأجهزة الحديثة التي تتسع لعدد كبير من الميجابايتس قد تصل إلى 32 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي ، فإن Chrome الذي يستخدم عدة جيجابايتس من ذاكرتك يمكن أن يبطئ سرعة الجهاز وقدرته على الاستجابة.

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 إذا كنت تستخدم جهازًا بمواصفات أقل، فإن إعداد Memory Saver الذي ابتكرته جوجل حديثا يقوم بتقليل مساحة ذاكرة  Chrome  بنسبة تصل إلى 30٪ عن طريق وضع علامات التبويب غير النشطة في وضع السكون، و سيتم إعادة تحميل علامات التبويب عندما تحتاج إليها مرة أخرى. وفي الوقت نفسه ، يحد وضع توفير الطاقة من النشاط في الخلفية، والتأثيرات المرئية للمواقع التي تحتوي على رسوم جرافيك ومقاطع فيديو عندما ينخفض مستوى بطارية الكمبيوتر المحمول لديك عن 20٪.

سوف تطرح جوجل الميزات الجديدة مع إصدار Chrome 108 وستكون متاحة عالميًا لنظام التشغيل ويندوز و macOS و ChromeOS في الأسابيع القليلة القادمة.

جوجل Chrome كروم Chrome 108 ويندوز macOS

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