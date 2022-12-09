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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

نوكيا تقدم هواتف اقتصادية تعيش لسنوات طويلة

هواتف نوكيا الاقتصادية
هواتف نوكيا الاقتصادية

تقدم نوكيا هواتف اقتصادية لمحدودي الدخل لا تتجاوز الـ 1000 جنيه، وعلى الرغم من أنه قليل التكلفة إلا أنه من شركة عرفت بأنها ذات موثوقية عالية تقدم أجهزة تعيش لسنوات طويلة أي أنها "حمالة أسية".

في السطور التالية ترصد لك صدى البلد أرخص موبايلات من نوكيا

نوكيا 106

 ويعتبر هاتف نوكيا 106 من ضمن هذه الهواتف التي لن تكلفك أكثر من 500 جنيه ومع ذلك تقدم أداءً جيدا بالنسبة لما ستدفعه.

وفقا لموقع gsmarena التقني، يأتي هاتف نوكيا 106 بشريحتين من نوع كارت SIM وتم إصداره لأول مرة في نوفمبر 2018، يدعم شبكة الجيل الثاني، وزنه الإجمالي 70.2 جرام وسمك 14.4 مم شاشة بحجم 1.8 بوصة وذاكرة وصول عشوائي رام 4 جيجا بايت ولا يدعم كارت ميموري خارجي، أما بالنسبة للبطارية فهي بحجم 800 مللي أمبير ويمكن تشغيلها لمدة 16 ساعة متواصلة، أو 504 ساعة في وضع السكون، ويمكن شراؤه بـ 476 جنيه فقط لا غير.

نوكيا 106

نوكيا 110

من فئة الهواتف رخيصة الثمن، تم إطلاقه في أغسطس 2022 كما أنه يدعم شريحتين ، حجم الشاشة 1.77 بوصة مع دقة 120x160 بيكسل مع ذاكرة تخزين عشوائي رام 4 ميجا بايت و سعة تخزين داخلي على القرص الصلب 32 ميجا بايت قابلة للزيادة من خلال كارت ميموري microSDHC، مع بطارية 1000 مللي أمبير، وكل ذلك بـ 20 يورو أي 519 جنيه مصري.

نوكيا 110

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نوكيا 220

من فئة الهواتف الاقتصادية لمحدودي الدخل، تم إطلاقه لأول مرة في 2019، يبلغ وزنه الإجمالي 86.5 جم وسمكه 13.4 مم مع شاشة حجمها 2.4 بوصة، ودقة 240x320 بيكسل، يأتي بذاكرة تخزين عشوائي 16 ميجابايت ومساحة تخزين داخلي 24 ميجابايت قابلة للزيادة من خلال إضافة كارت ميموري microSDHC، أما بالنسبة للبطارية فهي بقوة 1200 مللي أمبير.

نوكيا 220
نوكيا نوكيا 106 هواتف اقتصادية نوكيا 110 نوكيا 220

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