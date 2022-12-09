التموين : الاحتياطي الإستراتيجي من السلع الهامة آمن ويتعدى 6 شهور..فيديو

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الاحتياطي الإستراتيجي من السلع الهامة آمن ويتعدي 6 شهور، مشيرا إلى أن إحتياطي اللحوم 12 شهر، والدواجن 8 شهور، والقمح 5 شهور ، والأرز 6.6 شهر، والسكر 3.8 شهر، الزيوت تتعدى 5 شهور.

وقال إبراهيم عشماوي، خلال تصريحات لبرنامج “كلمة السر"، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري"، أنه اطمئن جمهور المواطنين والمستهلكين ومن هم تحت عباءة الدعم أن الرئيس السيسي وجه بان يكون هناك مكون رئيسي من الاحتياطي السلعي؟

وتابع مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن كل ما هو موجود في مصر من سلع أساسية واستراتيجية يكفي لمدة 6 شهور.

البورصة السلعية

وأشار إبراهيم عشماوي إلى أن سلاسل الامداد تعمل بكفاءة وأصبح هناك 22 منشأ للسلع الرئيسي، إضافة إلى أنه تم تداول سلعة القمح في البورصة السلعية، هناك 40 مطحن من مطاحن القطاع الخاص في البورصة السلعية