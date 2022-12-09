عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التموين : الاحتياطي الإستراتيجي من السلع الهامة آمن ويتعدى 6 شهور..فيديو

السلع الإستراتيجية
السلع الإستراتيجية

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الاحتياطي الإستراتيجي من السلع الهامة آمن ويتعدي 6 شهور، مشيرا إلى أن إحتياطي اللحوم 12 شهر، والدواجن 8 شهور، والقمح 5 شهور ، والأرز 6.6 شهر، والسكر 3.8 شهر، الزيوت تتعدى 5 شهور.

إبراهيم عشماوي: البورصة المصرية للسلع نافذة للربط بين البائع والمشتري بصورة احترافية

التموين: المخابز تعمل بانتظام لمدة 12 ساعة يوميا

وقال إبراهيم عشماوي، خلال تصريحات لبرنامج “كلمة السر"، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري"، أنه اطمئن جمهور المواطنين والمستهلكين ومن هم تحت عباءة الدعم أن الرئيس السيسي وجه بان يكون هناك مكون رئيسي من الاحتياطي السلعي؟

وتابع  مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن كل ما هو موجود في مصر من سلع أساسية واستراتيجية يكفي لمدة 6 شهور.

 البورصة السلعية

وأشار إبراهيم عشماوي إلى أن  سلاسل الامداد تعمل بكفاءة وأصبح هناك 22 منشأ للسلع الرئيسي، إضافة إلى أنه تم تداول سلعة القمح في البورصة السلعية، هناك 40 مطحن من مطاحن القطاع الخاص في البورصة السلعية

وزير التموين الرئيس السيسي مصر القطاع الخاص البورصة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فنان شهير يتعرض لحادث تصادم مروع في أكتوبر

إيقاف جديد.. الفيفا يصدم كهربا بقرار حاسم في أزمة غرامة الزمالك

النيابة العامة تكشف الدليل الذي تركه قاتل المحامي بنداري حمدي خلفه

بيان عاجل يكشف تفاصيل جديدة عن واقعة ضحية تحدي التيك توك المصاب بالشلل

صدمة قوية لـ فيريرا قبل مباراة الزمالك مع بيراميدز

وزير المالية: وصول الدولار إلى 40 جنيها شائعة لا أساس لها من الصحة.. فيديو

شعبة الذهب تكشف عن السبب الحقيقي وراء ارتفاع أسعار المعدن الأصفر

1620 جنيها .. هبوط سعر جرام الذهب في مصر عيار 21 | فيديو

ترشيحاتنا

شوبير يعلن موعد حل أزمة كهربا وعودته للمشاركة مع الأهلي

أحمد موسى: روسيا تهدد باستخدام السلاح النووي..فيديو

تامر فرج يكشف تفاصيل تعرضه لحادث فى السادس من أكتوبر

حفل توزيع جوائز مهرجان البحر الأحمر السينمائي.. التفاصيل الكاملة بالصور

فنان شهير يتعرض لحادث تصادم مروع في أكتوبر

بعد إعدام أول متظاهر .. ألمانيا تستدعى السفير الإيراني لديها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعره بقى في الأرض.. إزاى تعرف الفرق بين الذهب الأصلى والمغشوش

طريقة تحضير بان كيك زي الجاهز

كارثة محسن الكيك يسبب أمراض خطيرة

تسلسل زمني.. رحلة الذهب من 2000 جنيه ونازل.. كم سيصل سعره غدًا ؟

فيديو

انخفاض أسعار الذهب في مصر .. تعرف على الأسباب..فيديو

اتشل بسبب الهزار .. تفاصيل مؤلمة بحادث تحدي التيك توك..فيديو

فار في علبة الكشري .. بلوجر تعثر على حيوان نافق داخل أوردر محل شهير "فيديوجراف"

خطيبي طلع اخويا .. فيديو مؤثر لفتاة يثير تعاطف السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

عودة مجرمي الحُب.. ومشروع الترميم الفني

المستشار أسـامة الصعيدي

حلم المونديال مع التجربة المغربية

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ