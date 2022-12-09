عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جليلة محمود: العشرة والمودة والرحمة أهم من الحب بعد الزواج

الفنانه جليلة محمود
الفنانه جليلة محمود ا

قالت الفنانة جليلة محمود أن زوجها  كان يحبها جدا من ناحيته فقط  وأنها  فكرت فى تكوين  بيت وأسرة وعائلة .. لذا وافقت على الزواج .

اضافت محمود خلال لقائها ببرنامج كلام الناس على فضائية إم بى سى مع الاعلامية ياسمين عز ، أنها ممثلة مسرح وتقوم  بأعمال مسرحية و من اهم اعمالها فيلم اليتيم و الذئاب ،ساكن قصادي.

 العشرة اقوى من الحب

وتابعت من اعمالى ايضا:"الشياطان و الكروة ،انسات وسيدات ، شعبان تحت الصفر ، اسف  للإزعاج" .

واشارت الفنانة جليلة ان العشرة اقوى من الحب فأهم شيئ وجود التجانس والرحمة والطيبة والعشرة الطيبة.
 

ياسمين عز الفنان كلام الناس الاعلامية ياسمين عز اعمال مسرحية الفنانة جليلة محمود جليلة محمود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

النيابة العامة تكشف الدليل الذي تركه قاتل المحامي بنداري حمدي خلفه

بيان عاجل يكشف تفاصيل جديدة عن واقعة ضحية تحدي التيك توك المصاب بالشلل

شعبة الذهب تكشف عن السبب الحقيقي وراء ارتفاع أسعار المعدن الأصفر

إيقاف جديد.. الفيفا يصدم كهربا بقرار حاسم في أزمة غرامة الزمالك

وزير المالية: وصول الدولار إلى 40 جنيها شائعة لا أساس لها من الصحة.. فيديو

1620 جنيها .. هبوط سعر جرام الذهب في مصر عيار 21 | فيديو

وزارة الصحة تعلن إيجابية حالة إصابة بفيروس جدري القرود

صدمة قوية لـ فيريرا قبل مباراة الزمالك مع بيراميدز

ترشيحاتنا

برج السرطان .. حظك اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022 : تجنب النفقات غير الضرورية

بندقية آلي .. النيابة العامة تكشف أقوال الشهود في قضية قتل المحامي بنداري حمدي

النيابة العامة تكشف عما سجلته كاميرات المراقبة لتحركات قاتل المحامي بنداري حمدي

طليقة الجاني كلمة السر.. النيابة العامة تكشف سبب قتل المحامي بنداري حمدي

برج الميزان .. حظك اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022 : مفاجأة رومانسية

النيابة العامة تكشف الدليل الذي تركه قاتل المحامي بنداري حمدي خلفه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير بان كيك زي الجاهز

كارثة محسن الكيك يسبب أمراض خطيرة

تسلسل زمني.. رحلة الذهب من 2000 جنيه ونازل.. كم سيصل سعره غدًا ؟

احترس.. تناول السكر بهذه الكمية خلال اليوم يصيبك بالقلب

فيديو

انخفاض أسعار الذهب في مصر .. تعرف على الأسباب..فيديو

اتشل بسبب الهزار .. تفاصيل مؤلمة بحادث تحدي التيك توك..فيديو

فار في علبة الكشري .. بلوجر تعثر على حيوان نافق داخل أوردر محل شهير "فيديوجراف"

خطيبي طلع اخويا .. فيديو مؤثر لفتاة يثير تعاطف السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

عودة مجرمي الحُب.. ومشروع الترميم الفني

المستشار أسـامة الصعيدي

حلم المونديال مع التجربة المغربية

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ