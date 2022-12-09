جليلة محمود: العشرة والمودة والرحمة أهم من الحب بعد الزواج

قالت الفنانة جليلة محمود أن زوجها كان يحبها جدا من ناحيته فقط وأنها فكرت فى تكوين بيت وأسرة وعائلة .. لذا وافقت على الزواج .
اضافت محمود خلال لقائها ببرنامج كلام الناس على فضائية إم بى سى مع الاعلامية ياسمين عز ، أنها ممثلة مسرح وتقوم بأعمال مسرحية و من اهم اعمالها فيلم اليتيم و الذئاب ،ساكن قصادي.
العشرة اقوى من الحب
وتابعت من اعمالى ايضا:"الشياطان و الكروة ،انسات وسيدات ، شعبان تحت الصفر ، اسف للإزعاج" .
واشارت الفنانة جليلة ان العشرة اقوى من الحب فأهم شيئ وجود التجانس والرحمة والطيبة والعشرة الطيبة.