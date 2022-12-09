اليوم .. إعادة افتتاح نقابة الموسيقيين بعد التجديد وتكريم عدد من رموز الغناء

يفتتح الفنان مصطفى كامل مقر نقابة الموسيقيين من جديد اليوم الجمعة، بعد التجديدات التي تمت خلال الفترة الماضية عقب فوزه في الانتخابات وتوليه منصب النقيب بدلا من الفنان هاني شاكر.

ومن المقرر أن يكرمم مصطفى كامل رموز الغناء والموسيقى في مصر والعالم العربي، ضمن فعاليات افتتاح مقر نقابة الموسيقيين، بحضور عدد من النجوم ومجلس الإدارة.

وحرص مصطفى كامل منذ توليه منصب نقيب الموسيقيين للمرة الثانية على اتخاذ عدد من الإجراءات الهامة، منها التحقيق مع أسماء بمجلس الإدارة السابق، وإعادة تقنين أوضاع نجوم الراب والمهرجانات.

وكشف أحمد أبو المجد سكرتير نقابة الموسيقيين، حقيقة إيقاف نجم الراب ويجز عن الغناء، بعد إحيائه حفلات خارج مصر دون فرقة موسيقية.

وقال أبو المجد في تصريح خاص لصدى البلد:" ويجز معندوش حفلات دلوقتي ، ولو هيعمل حفله لازم يقنن أوضاعه مع النقابة أولا".

وعبر مغني الراب ويجز، عن رأيه في قرار نقابة الموسيقيين الأخير برئاسة الفنان مصطفى كامل، الذي يلزمهم بإحياء حفلاتهم بمصاحبة فرقة موسيقية تضم 6 عازفين.

وقال ويجز، خلال لقائه في برنامج MBC trending، "معنديش مشكلة أطلع بفرقة، لكن مش ده اللي الناس بتحضر الحفلة عشان تسمعه".

وأضاف ويجز، "مش حاسس إن الناس خدت وقتها عشان تدرس القرار اللي قالته".