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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

حفل توزيع جوائز مهرجان البحر الأحمر السينمائي.. التفاصيل الكاملة بالصور

ليلى علوى
ليلى علوى

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورتة الثانية، والتي تقام خلال الفترة من 1 إلى 10 ديسمبر 2022 في جدّة، اليوم، عن قائمة الفائزين بجوائز اليسر. وفي وقت سابق من هذا المساء تم اختتام فعاليات المهرجان بالعرض العالمي الأول للفيلم السعودي طريق الوادي من بطولة حمد فرحان ونايف خلف وأسيل عمران.

تقدّم جوائز اليُسر للمواهب الناشئة والمخضرمة في مجال صناعة الأفلام أكبر الجوائز على مستوى المنطقة، ضمن فئات الأفلام الروائية والوثائقية والرسوم المتحركة والسينما التفاعلية. وتمّ تسليم هذه الجوائز خلال حفل أقيم هذا المساء، واستضافته الصحفية ومقدمة البرامج الشهيرة ريا أبي راشد ومقدم البودكاست الشهير محمد إسلام، بحضور عدد من المواهب العالمية الكبيرة في قطاع السينما.

وتسلّط النسخة الثانية من جوائز اليُسر الضوء على إنتاجات الأفلام في المملكة العربية السعودية والعالم العربي وآسيا وأفريقيا، بما يُمكّن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي من التعريف بالمواهب الهائلة في أنحاء المنطقة وخارجها، ويتيح الوصول إليها. وقدّمت الجوائز لجنة تحكيم دولية من كبار صانعي الأفلام والمنتجين المرموقين.

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وحصل الممثل والمخرج السينمائي العالمي جاكي شان الحائز على جائزة الأوسكار، جائزة اليُسر الفخرية الذهبية، وذلك تقديراً لمواهبه التي لا مثيل لها ومساهمته في صناعة السينما. حيث تسلم الجائزة أيضاً كل من يسرا وشاروخان وغاي ريتشي في حفل افتتاح المهرجان.

وقال محمد التركي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي: "حقّقت النسخة الثانية من المهرجان نجاحًا كبيرًا باستقبالها الوفود من جميع أنحاء العالم إلى هذه المدينة الرائعة. وخلال الأيام الماضية التقينا لتكريم صناعة السينما والمواهب المذهلة على المستويين الإقليمي والدولي. ويسعدنا اختتام المهرجان بدعم إبداعات صانعي الأفلام الناشئين والمخضرمين في المملكة العربية السعودية والعالم العربي وآسيا وأفريقيا، ونقدّم تهانينا الحارّة لجميع الفائزين".

وتقام الدورة الثانية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في الفترة من 1 إلى 10 ديسمبر 2022 في جدة بالمملكة العربية السعودية.

 

قائمة الفائزين:

 

مسابقة البحر الأحمر

جائزة اليُسر الذهبي لأفضل فيلم طويل: جنائن معلقة، أحمد ياسين الدراجي (العراق، فلسطين، مصر، المملكة المتحدة، السعودية)

أفضل مخرج: لطفي ناثان عن فيلم حرقة (تونس، فرنسا، السعودية)

جائزة لجنة التحكيم: بين الرمال، محمد العطاوي (السعودية)

أفضل سيناريو: قرية بلا أطفال، رضا جمالي (إيران)

أفضل ممثل: آدم بيسا عن فيلم حرقة (تونس، فرنسا، السعودية)

أفضل ممثلة: عديلة بن ديمراد عن فيلم الأخيرة (الجزائر، فرنسا، السعودية)

أفضل إنجاز سينمائي: دريد منجم عن فيلم جنائن معلقة (العراق، فلسطين، مصر، المملكة المتحدة، السعودية)

 

مسابقة البحر الأحمر للفيلم القصير

اليُسر الذهبي: على قبر أبي، جواهين زنتار (المغرب، فرنسا)

اليُسر الفضي: هل سيأتي والديّ لرؤيتي؟ محمد بشير هراوي (الصومال، النمسا، ألمانيا)

 

مسابقة البحر الأحمر لسينما الواقع الافتراضي

اليُسر الذهبي: عبر الساحة الرئيسيّة، بيدرو هاريس (ألمانيا)


اليُسر الفضي: يوريديسي ،سيلين ديمن (هولندا)

 

جوائز الجمهور من فيلم العُلا

أفضل فيلم: العمّة، هي شومينغ (سنغافورة، كوريا الجنوبية)

أفضل فيلم سعودي: شيابني هني، زياد الحسيني (الكويت، السعودية)

 

جائزة النجم الصاعد من شوبارد:

سارة طيبة (السعودية)

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