نانسي عجرم تتجاهل نعومي كامبل من أجل عيون يسرا في مهرجان البحر الأحمر

تجاهلت الفنانة نانسي عجرم الفنانة والموديل العالمية نعومي كامبل في حفل ختام فعاليات مهرجان البحر الأحمر في دورته الثانية من أجل إلقاء التحية على الفنانة يسرا.

وحرصت نانسي عجرم على إلقاء التحية على يسرا واحتضانها في حفلها بجدة مساء الخميس، دون الانتباه إلى مرورها بجانب نعومي كامبل، حتى لفت إليها أحد المتواجدين الأنظار لتحية ضيفة المهرجان الإنجليزية والتقاط صور معها.

وعلى غرار حفل إليسا في افتتاح مهرجان البحر الأحمر، حرصت نانسي عجرم على الرقص برفقة يسرا على ألحان أغنيتها “قول تاني كده”، في فيديو منتشر لهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورتة الثانية، والتي تقام خلال الفترة من 1 إلى 10 ديسمبر 2022 في جدّة، اليوم، عن قائمة الفائزين بجوائز اليسر. وفي وقت سابق من هذا المساء تم اختتام فعاليات المهرجان بالعرض العالمي الأول للفيلم السعودي طريق الوادي من بطولة حمد فرحان ونايف خلف وأسيل عمران.

تقدّم جوائز اليُسر للمواهب الناشئة والمخضرمة في مجال صناعة الأفلام أكبر الجوائز على مستوى المنطقة، ضمن فئات الأفلام الروائية والوثائقية والرسوم المتحركة والسينما التفاعلية. وتمّ تسليم هذه الجوائز خلال حفل أقيم هذا المساء، واستضافته الصحفية ومقدمة البرامج الشهيرة ريا أبي راشد ومقدم البودكاست الشهير محمد إسلام، بحضور عدد من المواهب العالمية الكبيرة في قطاع السينما.

وتسلّط النسخة الثانية من جوائز اليُسر الضوء على إنتاجات الأفلام في المملكة العربية السعودية والعالم العربي وآسيا وأفريقيا، بما يُمكّن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي من التعريف بالمواهب الهائلة في أنحاء المنطقة وخارجها، ويتيح الوصول إليها. وقدّمت الجوائز لجنة تحكيم دولية من كبار صانعي الأفلام والمنتجين المرموقين.