تفاصيل مرض سيلين ديون وتأجيل جولتها العالمية

أجبرت المغنية العالمية سيلين ديون على تأجيل جولتها العالمية مجددا، بسبب إصابتها بمتلازمة عصبية نادرة جدا، بعدما كان مقررا لها إحياء العديد من الحفلات في أوروبا.

وظهرت سيلين ديون التي تبلغ من العمر 54 عاما، في مقطع فيديو عبر انستجرام، متأثرة بمرضها، وقالت إنها تعاني من مشاكل صحية منذ فترة طويلة، وتم تشخصيها حديثا بمرض عصبي نادرا جدا هو متلازمة الشخص المتيبس.

يتسبب مرض سيلين ديون في إصابة صاحبه بتصلّب تدريجي للعضلات، فيما أصبحت تعاني من صعوبات في المشي وتطور الأمر إلى منعها من استخدام أوتارها بالصوتية بالطريقة المناسبة بحسب وصفها .

وعبرت سيلين ديون عن حزنها الشديد لإعلان هذه الأخبار، وأنها لن تكون مستعدة لإكمال جولتها الأوروبية في فبراير المقبل، مشيرة إلى أنها تحت رعاية فريق طبي ممتاز يعتني بحالتها الصحية جيدا.

أحيت سيلين ديون أول 52 حفلة من جولة العالمية قبل انتشار جائحة كورونا، في أوائل 2020، ثم أعلنت النجمة الكندية في يناير الماضي، إلغاء حفلاتها في أمريكا الشمالية ضمن هذه الجولة بسبب معاناتها مشاكل صحية.

وفي بيان لها أنذاك، أكدت سيلين ديون على أنها كانت تتمنى أن تكون صحتها على ما يرام، لكنها الآن مجبرة على التحلي بالصبر وإتباع نظام علاجي صارم وصفه الأطباء، سيؤثر على خططها الفنية المقبلة.

وعبرت المغنية الشهيرة، عن أمنيتها لأن تتحلى بكامل صحتها مجددا، وتجاوز وباء كورونا الحالي للعودة إلى المسرح مرة أخرى، بعدما تم إلغاء عدد من التنظيمات والاستعدادات لتقديم عروض مبهرة للجمهور.

بدأت شركة سوني ميوزيك العمل على إنتاج فيلم وثائقي طويل عن السيرة الذاتية ومشوار حياة المغنية العالمية سيلين ديون، يحمل اسم Celine Dion الحائزة على جوائز الجرامي 5 مرت في تاريخها وباعت أكثر من 250 مليون تسجيل على مدار 40 عاما.

فيلم سيلين ديون الوثائقي سيخرجه إيرين تايلور، وقالت المغنية الكندية في بيان إنها لطالما كانت كتابة مفتوحا مع جمهورها ومحبيها، وتتطلع إلى أن تقدمها المخرجة بصورة لم يراها بها أحد من قبل وستروي قصتها بطريقة صادقة ومبدعة.