عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة ... الأهلي يرفض ضم نجم الزمالك .. موعد عودة كهربا للمشاركة

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد الإخباري، العديد من الأخبار الرياضية الهامة، على مدار الساعات القليلة الماضية، والتي جاءت كالتالي:


الأهلي يرفض ضم نجم الزمالك وراعي جديد في الطريق

 

أكد الإعلامي محمد شبانة، أنه فوجئ بمعلومات تؤكد أن وكيل زكريا الوردي لاعب الزمالك عرضه على النادي الأهلي، بعد فسخ تعاقده مع النادي الأبيض.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: "الأهلي رفض التعاقد مع زكريا الوردي لأن المركز الأجنبي محجوز للاعب في مراكز الهجوم".


مهاجم أجنبي ونجم فيوتشر .. صفقات الزمالك في الميركاتو الشتوي

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن طارق طه مدافع فريق فيوتشر دخل ضمن المرشحين لارتداء قميص الزمالك، لتدعيم الجبهة اليسرى، خلال شهر يناير المقبل.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس، أن هناك بعض الأسماء مرشحة للانضمام إلى صفوف الزمالك في يناير المقبل، مشيرًا إلى أن إدارة الزمالك استقرت على ضم مهاجم أجنبي تحت السن ويتواجد أكثر من مرشح وعلى رأسهم.


شوبير يعلن موعد حل أزمة كهربا وعودته للمشاركة مع الأهلي


كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن موعد عودة محمود عبدالمنعم كهربا نجم الفريق للمشاركة في مباريات الفريق .

واكد شوبير في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن أزمة كهربا تقترب من الانتهاء حيث أنه من المفترض أن يسدد الغرامة خلال الأيام المقبلة خوفا من تجدد الإيقاف مره أخري في نهاية ديسمبر.

وأضاف شوبير أن كهربا سيشارك في مباريات الفريق في منتصف شهر يناير المقبل عقب سداد قيمة الغرامة والتي تبلغ ٦٠ مليون جنيه مصري.

 


بشرى سارة من شوبير لجماهير الأهلي بشأن نجوم الفريق


زف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق بشرى سارة لجماهير الفريق بشأن موسم الانتقالات الشتوية المقبل.

وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق أعطي الضوء الأخضر للتجديد لكل من حسين الشحات، رامي ربيعة وكافة لاعبي الفريق الذي تقترب عقودهم من الانتهاء .

الأهلى كهربا الزمالك شوبير أخبار الرياضة النادي الأهلي الميركاتو الشتوى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رخص 480 جنيهًا .. الذهب يهبط بقوة ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

سيلين ديون: أعاني من اضطراب عصبي نادر

سعر الذهب اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022

بيان عاجل يكشف تفاصيل جديدة عن واقعة ضحية تحدي التيك توك المصاب بالشلل

عودة كهربا وقيده أفريقيًا.. تفاصيل جديدة في أزمة اللاعب مع الزمالك

النيابة العامة تكشف الدليل الذي تركه قاتل المحامي بنداري حمدي خلفه

قرار عاجل من كهربا بشأن غرامة الزمالك وقيده إفريقيا

شعبة الذهب تكشف عن السبب الحقيقي وراء ارتفاع أسعار المعدن الأصفر

موضوعات متعلقة

سكرتير عام شعبة الذهب السابق: أتوقع ارتفاع سعر جرام 21 بشكل طفيف

ترشيحاتنا

كيف تجلى الله للجبل ؟..موقف مهيب لن يتحمله بشر ولا جماد

حدث ليلا .. كشف تفاصيل مقتل محامي كرداسة .. فوداكوم تستحوذ على 55% من فودافون مصر .. إصابة سيلين ديون بمرض نادر

أخبار الرياضة ... الأهلي يرفض ضم نجم الزمالك .. موعد عودة كهربا للمشاركة

4 أبراج أنانية تبحث عن مصلحتها .. الجوزاء هيأذيك بكلامه والعذراء هيبيعك

ارتفاع كبير في أسعار الذهب العالمية

عرض الجمعة .. آيفون 11 بـ 11 ألف جنيه.. سعره فى المحلات 18 ألف جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ياسمين صبري ودينا الشربيني.. حضور عربي ومصري كبير بختام مهرجان البحر الأحمر

صور توضح طرق اختيار بطاطس التحمير

وفاة فنانة تونسية شهيرة بسبب خطأ طبي

موقف إنساني .. باتو العماني يجبر أرجنتيني على متابعة ميسي بالمونديال

فيديو

انخفاض أسعار الذهب في مصر .. تعرف على الأسباب..فيديو

اتشل بسبب الهزار .. تفاصيل مؤلمة بحادث تحدي التيك توك..فيديو

فار في علبة الكشري .. بلوجر تعثر على حيوان نافق داخل أوردر محل شهير "فيديوجراف"

خطيبي طلع اخويا .. فيديو مؤثر لفتاة يثير تعاطف السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

عودة مجرمي الحُب.. ومشروع الترميم الفني

المستشار أسـامة الصعيدي

حلم المونديال مع التجربة المغربية

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ