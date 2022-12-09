أخبار الرياضة ... الأهلي يرفض ضم نجم الزمالك .. موعد عودة كهربا للمشاركة

نشر موقع صدى البلد الإخباري، العديد من الأخبار الرياضية الهامة، على مدار الساعات القليلة الماضية، والتي جاءت كالتالي:



الأهلي يرفض ضم نجم الزمالك وراعي جديد في الطريق

أكد الإعلامي محمد شبانة، أنه فوجئ بمعلومات تؤكد أن وكيل زكريا الوردي لاعب الزمالك عرضه على النادي الأهلي، بعد فسخ تعاقده مع النادي الأبيض.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: "الأهلي رفض التعاقد مع زكريا الوردي لأن المركز الأجنبي محجوز للاعب في مراكز الهجوم".



مهاجم أجنبي ونجم فيوتشر .. صفقات الزمالك في الميركاتو الشتوي

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن طارق طه مدافع فريق فيوتشر دخل ضمن المرشحين لارتداء قميص الزمالك، لتدعيم الجبهة اليسرى، خلال شهر يناير المقبل.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس، أن هناك بعض الأسماء مرشحة للانضمام إلى صفوف الزمالك في يناير المقبل، مشيرًا إلى أن إدارة الزمالك استقرت على ضم مهاجم أجنبي تحت السن ويتواجد أكثر من مرشح وعلى رأسهم.



شوبير يعلن موعد حل أزمة كهربا وعودته للمشاركة مع الأهلي



كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن موعد عودة محمود عبدالمنعم كهربا نجم الفريق للمشاركة في مباريات الفريق .

واكد شوبير في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن أزمة كهربا تقترب من الانتهاء حيث أنه من المفترض أن يسدد الغرامة خلال الأيام المقبلة خوفا من تجدد الإيقاف مره أخري في نهاية ديسمبر.

وأضاف شوبير أن كهربا سيشارك في مباريات الفريق في منتصف شهر يناير المقبل عقب سداد قيمة الغرامة والتي تبلغ ٦٠ مليون جنيه مصري.



بشرى سارة من شوبير لجماهير الأهلي بشأن نجوم الفريق



زف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق بشرى سارة لجماهير الفريق بشأن موسم الانتقالات الشتوية المقبل.

وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق أعطي الضوء الأخضر للتجديد لكل من حسين الشحات، رامي ربيعة وكافة لاعبي الفريق الذي تقترب عقودهم من الانتهاء .