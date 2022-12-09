عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلل فني.. انقطاع كامل للكهرباء عن بعض المناطق في العاصمة الفرنسية باريس

أرشيفية
أرشيفية

غرقت عدة أحياء في جنوب باريس في الظلام ليل أمس الخميس بسبب انقطاع التيار الكهربائي الذي ربطته شركة آر.تي.إي الفرنسية المشغلة لشبكة الكهرباء بخلل فني في أحد المحولات الكهربائية لشركة إينيديس للطاقة الكهربية.

يأتي ذلك وسط مخاوف من أن انقطاع الكهرباء قد يشل البنية التحتية في فرنسا حيث تختبر أول موجة برد في الشتاء قدرة شبكة الطاقة على الصمود.

وقالت إدارة منطقة إيل دو فرانس، التي تضم مدينة باريس، في شركة آر.تي.إي عبر تويتر إن شوارع كثيرة في الدوائر رقم ثلاثة وأربعة وخمسة في باريس تأثرت بانقطاع التيار الكهربائي حوالي الساعة 10:15 مساء (2115 بتوقيت جرينتش) وعادت الكهرباء حوالي الساعة 11:00 مساء.

 

وذكرت الإدارة أن نحو 125 ألف أسرة تأثرت بانقطاع الكهرباء.

 

وقالت متحدثة باسم إينيديس لرويترز إن عطلا في المحول تسبب في انقطاع أحد خطوط الجهد العالي.

 

وحذر وزراء الحكومة من حالات مستقبلية لانقطاع التيار الكهربائي في حالة وجود فجوة بين العرض والطلب، وهي حالات قالوا إنها لن تدوم أكثر من ساعتين وسينوه بها قبل حدوثها.

 

وتسابق شركة إي.دي.إف المملوكة للدولة، وهي الشركة الأم لشركة إينيديس، الزمن لإعادة مفاعلات نووية تأثرت بمشكلات الصدأ إلى العمل.

وزير الصحة وسفير فرنسا بمصر يبحثان سبل دعم المستشفيات بوحدات الرعاية المركزة

فرنسا تعقد قمة إقليمية في الأردن خلال أيام

باريس انقطاع التيار الكهربائى خلل فني فرنسا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رخص 480 جنيهًا .. الذهب يهبط بقوة ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022

سيلين ديون: أعاني من اضطراب عصبي نادر

قرار عاجل من كهربا بشأن غرامة الزمالك وقيده إفريقيا

بعد استقراره 8 أيام بمصر|الدولار يتراجع بقوة عالميًا وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

عودة كهربا وقيده أفريقيًا.. تفاصيل جديدة في أزمة اللاعب مع الزمالك

فقد 40 جنيها.. تراجع حاد في أسعار الذهب| عيار 21 مفاجأة الآن

شك في المحامي وطليقته.. النيابة تكشف سر قاتل بنداري حمدي

ترشيحاتنا

خبير مناعة يكشف مفاجأة غير متوقعة عن جدري القرود.. وكيفية الوقاية

عودة مباريات كأس العالم.. قنوات مفتوحة لنقل مباريات ربع النهائي

تلقي الخدمات في أي محافظة.. تاج الدين يعدد مزايا التأمين الصحي الشامل

أبرز 5 تصريحات لرئيس النواب خلال الجلسات من 4 لـ 6 ديسمبر

ملفت وجريء.. تفاصيل إطلالة ليلي علوي في ختام مهرجان البحر الأحمر

لم يشاهد المباراة ولا يعرف اللاعبين.. فوز المغرب يقود أمريكي لثروة طائلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملفت وجريء.. تفاصيل إطلالة ليلي علوي في ختام مهرجان البحر الأحمر

مش هتصدق.. سعر خرافي لـ فستان هيفاء وهبي

بعد ارتفاعها لأيام عادت للاستقرار.. مفاجأة في أسعار الفراخ والبيض

أعراضه خطيرة.. تعرف على مرض سيلين ديون

فيديو

انخفاض أسعار الذهب في مصر .. تعرف على الأسباب..فيديو

اتشل بسبب الهزار .. تفاصيل مؤلمة بحادث تحدي التيك توك..فيديو

فار في علبة الكشري .. بلوجر تعثر على حيوان نافق داخل أوردر محل شهير "فيديوجراف"

خطيبي طلع اخويا .. فيديو مؤثر لفتاة يثير تعاطف السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

عودة مجرمي الحُب.. ومشروع الترميم الفني

المستشار أسـامة الصعيدي

حلم المونديال مع التجربة المغربية

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ