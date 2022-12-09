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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إصابة لاعب منتخب اليد مع فريق فيسبريم في دوري أبطال أوروبا

صدى البلد

تعرض يحيى خالد، نجم منتخب مصر لكرة اليد رجال، لإصابة قوية خلال مباراة فريقه تيليكوم فيسبريم المجري ضد ويسلا بلوك البولندي، التي أقيمت أمس، في إطار منافسات الجولة الثامنة من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة اليد.

جاءت إصابة اللاعب المصري يحيي خالد، خلال منتصف أحداث الشوط الثاني، ولم يستكمل أحداث اللقاء.

وكان من المقرر أن ينضم يحيى خالد لمعسكر منتخب مصر لكرة اليد، يوم 23 ديسمبر الجاري، وذلك في إطار استعدادات المنتخب الوطني لخوض منافسات كأس العالم لكرة اليد، المقرر إقامتها في شهر يناير المقبل ، وتستضيفها دولتا السويد وبولندا.

وأعلن الجهاز الفنى لمنتخب اليد عن قائمة اللاعبين المقرر إصطحابهم إلى معسكر الغردقة الذى يستمر لمدة خمسة أيام وذلك استعدادًا للمشاركة في منافسات بطولة كأس العالم يناير المقبل.

ويقام هذا المعسكر بدون المحترفين ، حيث يضم 21 لاعبا و هم كلا من:"عمر الوكيل بكار، أحمد مؤمن صفا، إسلام راضى مواليد 2002، حسن وليد قداح، عبد الرحمن فيصل، شهاب على مواليد 2002، عمر الفولي مواليد 2002، عمر ناصر مواليد 2002، محسن رمضان، مهاب سعيد مواليد 2002، اكرم يسري، عمر خالد كاستيلو، عمر سامى، ابراهيم المصري، أحمد عادل، خالد وليد، شادي خليل، محمود عبد العزيز جدو مواليد 2002، كريم هنداوي، عبد الرحمن حميد، عبد الرحمن طه".

جدير بالذكر، أن اللاعبين المحترفين والمدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد روبيرتو جارسيا سيغيبون عن معسكر المنتخب الأول الذي سيقام في الغردقة، وسيقود معسكر المنتخب المدرب الإسباني المساعد أوسكار جوتيريز أجيلار.

ويخوض منتخب مصر لكرة اليد رجال مباراتين وديتين أمام منتخب قطر أيام 20 و 22 ديسمبر الجاري بالمركز الأوليمبي بالمعادي، حيث يشارك المنتخب المصري في المباراتين بكامل اللاعبين المحليين .

تأتى المباريات الودية للمنتخب الوطني لليد في إطار الاستعدادات لبطولة كأس العالم القادمة في نسختها الـ 28 لرجال لكرة اليد والتي تستضيفها بولندا والسويد خلال الفترة من 12 حتى 29 يناير المقبل.

وكانت القرعة قد أسفرت عن وقوع المنتخب المصري في المجموعة السابعة رفقة منتخبات، كرواتيا، والمغرب والولايات المتحدة الأمريكية.

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