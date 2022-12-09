الأمم المتحدة: الحكومة العراقية اتخذت عددا من الخطوات لمكافحة الفساد

أكدت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، اليوم الجمعة، أن الحكومة العراقية اتخذت عددا من الخطوات المشجعة لمكافحة الفساد.



وقالت بلاسخارت - في بيان بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية(واع) - إن الفساد الممنهج يعد أحد أكبر التحديات التي تواجه العراق، وله تبعات عديدة من بينها التكلفة الاقتصادية وتأثيرها السلبي على الاستقرار والازدهار وتقويض التقدم وحرمان المواطنين من حقوقهم، منوهة بأن الفساد هو أحد الأسباب الرئيسية للاختلال في العراق، وأن إبقاء المنظومة كما هي سوف يرتد بنتائج سلبية في النهاية.



وأشارت بلاسخارت إلى أن اليوم الدولي لمكافحة الفساد لهذا العام يسعى إلى تسليط الضوء على الصلة الجوهرية بين مكافحة الفساد والسلام والأمن والتنمية وتحت شعار (توحيد العالم ضد الفساد) وأن التصدي لهذه الجريمة حق ومسؤولية للجميع، مؤكدة ضرورة العمل معا من أجل الأجيال القادمة في العراق وفي أي مكان آخر سواء كمواطنين أفراد أو من يشغلون مناصب عامة، والكفاح من أجل المساءلة والشفافية وسيادة القانون وبناء نظام يخدم حاجة المجتمع، مشيرة إلى ضرورة توقف انتزاع موارد الدولة من أجل مصالح خاصة.

وفي السياق، أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، دعمها لجهود رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في مكافحة الفساد.

وذكر بيان للسفارة الأمريكية في بغداد - أوردته (واع) - أن السفارة تدعم جهود الحكومة العراقية في مواجهة الفساد وتغيير الوضع الراهن.