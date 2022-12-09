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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كلية البريمى الجامعية بسلطنة عمان تحتفل بتخريج دفعة جديدة من طلابها

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

 

احتفلت كلية البريمى الجامعية فى السابع من ديسمبر لعام ٢٠٢٢ بتخريج دفعة جديدة من طلابها بالارتباط الأكاديمى مع جامعة عين شمس فى تخصص القانون.

وقد تخلل الاحتفال  لقاء الدكتور محمد صافى، عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس  ، مع التلفزيون العمانى، وإلقاء لكلمة نيابة عن الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة، وتكريمه من قبل كلية البريمى الجامعية،.

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وقد حضر الحفل عدد من رجال الدولة العمانية،  والشيخ أحمد بن ناصر النعيمى، رئيس مجلس إدارة كلية البريمى الجامعية ، والدكتور ياسر فؤاد، عميد الكلية، والأستاذ بكلية الحقوق جامعة عين شمس الدكتور محمد زهرة الذى يتولى إدارة قسم القانون بالكلية منذ إنشائه، وجمع كبير من الخريجات والخريجين وأولياء أمورهم.

 

وكان قد بدأ الدكتور محمد صافى، عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس ، الاثنين الماضى زيارة أكاديمية لكلية البريمى الجامعية، حيث بدأت الزيارة بلقاء العميد مع الشيخ أحمد النعيمى، رئيس مجلس إدارة الكلية، والدكتور ياسر فؤاد، عميد الكلية ، والدكتور محمد زهرة، أستاذ القانون المدنى ومنسق اتفاقية التعاون ومدير برنامج القانون.

وحضر عميد الكلية بعض المحاضرات مع أعضاء هيئة التدريس ، وأجرى تقييم النظراء المحاضرين، واطلع على طرق التدريس والتقييم.

كما فحص جانبا من أوراق إجابات الطلاب وأسئلة الامتحانات فى مرحلتى البكالوريوس والماجستير، وألقى محاضرة مجمعة حول التسوية السلمية للمنازعات الدولية فى ضوء التطورات المعاصرة حضرها عميد الكلية، ومدير برنامج القانون، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس ، وجمع كبير من الطلاب.

وسوف يلتقى عميد الكلية صباح غدا بأعضاء هيئة التدريس ببرنامج القانون بكلية البريمى الجامعية ، ويحضر فى المساء حفل تخرج الطلاب.

كلية البريمى الجامعية تخصص القانون كلية الحقوق جامعة عين شمس التلفزيون العمانى

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