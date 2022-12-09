موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية البنات جامعة عين شمس

أكدت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس أن الكلية قامت بتجهز الجدول النهائي لامتحانات الفصل الدراسي الأول دور يناير 2022-2023 ويمكن للطالبات مع معرفة الجدول من خلا ل هذا الرابط اضغط هنا .



وأضافت الدكتورة أميرة يوسف خلال تصريحاتها لـ صدي البلد أن معايير وقواعد ومواصفات الورقة الامتحانية التى يتم اعتمادها من مجلس الكلية تشترط تناسب الوقت المتاح للإجابة مع الزمن المقرر للاختبار.

وشددت علي ضرورة أن تقيس الأسئلة أكبر عدد ممكن من مخرجات التعليم والتعلم المستهدفة من المقرر الدراسى، وفى سبيل ذلك فإنها ستجمع بين الأسئلة الموضوعية والمقالية القصيرة المطورة التى تقيس المهارات العليا.

وكان قد نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية البنات جامعة عين شمس، معرضا للمنتجات اليدويه للأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة الذين يتم تدريبهم وتأهيلهم برعاية مؤسسة هوب سيتى برئاسه د. أمل عزت، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أميرة يوسف عميد الكلية والدكتورة هبة بركات وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وضم المعرض، مجموعة متنوعة من المعروضات منها السجاد اليدوى والاكسسوارات والفخار والكروشيه والشنط المطبوعه والديكوباج والمزروعات وذلك بأسعار رمزية.

وأبدى جميع الحاضرين إعجابهم بالمعروضات وبدقه التنفيذ مما يعكس إرتفاع مستوى التدريب الذى تلقوه من مدربيهم.