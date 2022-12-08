ورشة عمل للتصوير الضوئي بكلية الآثار جامعة عين شمس 

استكملت كلية الآثار جامعة عين شمس مسيرة التدريبات العلمية وورش العمل التطبيقية لطلابها بإقامة ورشة عمل للتصوير الضوئي حاضر فيها مجدي إبراهيم رئيس قسم التصوير بجريدة الشروق، وذلك اليوم الأربعاء الموافق٧/ ١٢ للعام الجامعى 2022 / 2023 بقاعة ١٦٠ بالكلية، وقد لاقت الورشة تفاعلا كبيرا من الطلاب، وفي نهاية الورشة قدم سيادة العميد شهادة تقدير للمحاضر تكريما وتقديرا لجهوده.

وأقيمت الورشة تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس ، والدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور حسام طنطاوي، عميد كلية الآثار ، وتحت إشراف الدكتور روان أحمد عادل، مدير وحدة التدريب الميداني والعملي، وتنظيم إدارة رعاية الطلاب.

بينما ينظم قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وقطاع شؤون التعليم والطلاب بجامعة عين شمس بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة فرع القاهرة ندوة بعنوان " نبذ العنف ودور المرأة في المجتمع والأسرة" .



تحت رعاية الدكتور محمود المتيني ، رئيس جامعة عين شمس ، و الدكتور عبد الفتاح سعود ،نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، و الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث ، و الدكتورة غادة فاروق ، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك اليوم الخميس الموافق ٨ ديسمبر ٢٠٢٢ بقاعة الاحتفالات الكبرى بكليه الصيدلة ، في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا .

جامعة عين شمس

جامعة عين شمس