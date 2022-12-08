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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ندوة بجامعة عين شمس تناقش "نبذ العنف ودور المرأة في المجتمع والأسرة"..اليوم

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

ينظم قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنميه البيئة ، وقطاع شؤون التعليم والطلاب بجامعة عين شمس بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة فرع القاهره ندوة بعنوان " نبذ العنف ودور المرأة في المجتمع والأسرة" .


تحت رعاية  الدكتور محمود المتيني ، رئيس جامعة عين شمس ، و الدكتور عبد الفتاح سعود ،نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، و الدكتور أيمن صالح،  نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث ، و الدكتورة غادة فاروق ، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك اليوم الخميس الموافق ٨ ديسمبر ٢٠٢٢ بقاعة الاحتفالات الكبرى بكليه الصيدلة ، في تمام الساعه الثانيه عشر والنصف ظهرا .

 

قام بتنسيق الندوة  الدكتوره جيهان رجب ،أستاذ التسويق بكلية التجارة ومستشار نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمقرر المناوب بالمجلس القومي فرع القاهرة ،  والأستاذة الدكتورة أماني حنفي أستاذ الموسيقى العربية بكلية التربية النوعية وعميد الكلية السابق وعضو المجلس القومي للمرأة فرع القاهره ، و إشراف  سهيل حمزه أمين الجامعة المساعد لشؤون خدمه المجتمع وتنمية البيئة و ريهام العطيفي القائم بعمل أمين الجامعة المساعد لشؤون التعليم والطلاب وتنظيم طلابى أسرة من أجل مصر المركزية.

تستضيف الندوه  الدكتور فتحي الشرقاوي، أستاذ علم النفس بكليه الآداب ونائب رئيس جامعة عين شمس السابق لشؤون التعليم والطلاب ، المستشار علاء  الشيمي وكيل قطاع حقوق الإنسان و المرأة والطفل بوزارة العدل ، وأ.د. عبلة حنفي ، أستاذ سيكولوجيه الفن بكليه التربية الفنية ونائب رئيس جامعة حلوان الأسبق والفنان القدير تامر فرج .

رئيس جامعة عين شمس محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس الدكتور أيمن صالح نائب شؤون التعليم والطلاب الموسيقى العربية التعليم والطلاب الدراسات العليا والبحوث

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