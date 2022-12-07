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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة عين شمس تنظم ورشة عمل حول نظام الأرشيف الإلكتروني

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تنظم جامعة عين شمس ورشة عمل حول "نظام شمس للأرشيف الإلكتروني"،ال يوم الأربعاء ، بمركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات.

 

وذلك تحت رعاية محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، وأيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف إسلام حجازي المدير التنفيذي لمركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات، وتستهدف الورشة المزمع عقدها موظفي عدد من الكليات والإدارات المختلفة في جامعة عين شمس.

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وأكد إسلام حجازي المدير التنفيذي لمركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات، أن هذه الورشة تأتي في إطار سلسلة ورش عمل ينظمها المركز بهدف دعم خطوات التحول الرقمي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات قيادة الجامعة، إضافة إلى تنفيذ الخطة الاستراتيجية لمركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات التي تستهدف دعم التحول التدريجي إلى النظام الإلكتروني في كافة المعاملات بجامعة عين شمس.

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