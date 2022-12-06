"مناهضة العنف ضد المرأة" ندوة بكلية الألسن عين شمس

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس بالتعاون مع وحدة التضامن بالجامعة ندوة بعنوان " مناهضة العنف ضد المرأة " ، وذلك يوم الثلاثاء الموافق ٦ ديسمبر ٢٠٢٢، بحضور الأستاذة الدكتورة رنا الهلالى أستاذ طب طبيعي وروماتيزم وتأهيل و المدير التنفيذي لمركز خدمة الطلاب ذوي الاعاقة، وحاضرت بالندوة الدكتورة مروة مندى المدرس بقسم علم النفس بكلية الآداب، والأستاذ أحمد أشرف اخصائى نفسى بمنظمة أطباء بلا حدود .وادارت الندوة الدكتورة يمنى صفوت .

فى إطار حرص قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس على نشر الوعى لطلاب الجامعة ، و تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، و الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، و برئاسة و الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن، واشراف الدكتور صلاح هاشم مستشار وزيرة التضامن، ومنسق عام وحدات التضامن الإجتماعى بالجامعات ،وتنسيق الدكتورة جيهان رجب أستاذ التسويق بكلية التجارة ومستشار نائب رئيس الجامعة لشئؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتورة يمنى صفوت وكيل كلية الألسن لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة



تحدثت الدكتورة جيهان رجب عن دور المجلس القومى للمرأة فى نشر ثقافة حماية المرأة وتمكينها ، وأكدت على رقم تليفون الشكاوى للمجلس.



ناقشت الندوة موضوع العنف ضد المرأة وأنواعه، ومظاهر العنف ،وأسبابه ،وآثاره، وطرق التغلب على هذه الظاهرة من خلال تقديم بعض النصائح الخاصة بالعوامل الوقائية الواجب اتخاذها للحد من العنف ، بالاستعانة ببعض التجارب الواقعية ، وتم فتح الحوار مع الطلاب ، الإجابة على أسئلتهم.

ضم فريق التنسيق والتنفيذ من وحدة التضامن الإجتماعي بالجامعة : ريهام عبد الرحمن منسق الوحدة

. إسراء ماهر مسئول الحماية الإجتماعية والتمكين الإقتصادى.

. محمد عبد الوهاب مسئول الأنشطة التوعوية، ومتطوعين وحدة التضامن الإجتماعي بجامعة عين شمس .