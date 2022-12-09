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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعرف على لينك التقديم للمنح الدراسية في الصين بجامعة عين شمس

رئيس جامعة عين شمس
رئيس جامعة عين شمس

أعلن مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس عن عدد من المنح التنافسية الدراسية المقدمة من دولة الصين، وذلك للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه فى التخصصات العلمية الآتية :

(علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي – بناء شبكات الاتصالات والمعلومات – الأمن السيبرانى ـ علوم الهندسة البحرية – الهندسة الميكانيكية – الهندسة الكهربائية – الهندسة الصناعية – العلاج الطبيعى – اللغة الصينية وآدابها)،  وكذلك التخصصات التى تخدم أهداف التنمية المستدامة للدولة (رؤية مصر 2030).

وأوضح المكتب أنه يمكن الحصول على مزيد من التفاصيل عن المنح المقدمة، بزيارة الموقع التالي: https://www.asu.edu.eg/ar/announcement/201

والجدير بالذكر استقبلت الدكتورة سلوى رشاد، عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، إدوين ريبيرو كيسبرت، رئيس بعثة بوليفيا في مصر، وقرينته ليزبث جيوفانا، والملحقة الإدارية نانسي كيسبيرت، بحضور الدكتور محمد الصغير رئيس مجلس قسم اللغة الإسبانية، الدكتورة يمنى عزمى الأستاذ بالقسم.

وتضمنت الزيارة تبادل وجهات النظر بين أ.د.سلوى رشاد، عميد الكلية، وإدوين ريبيرو كيسبرت، حول تطوير العملية التعليمية بالقسم، وتعزيز أوجه التعاون بين الجانبين خلال الفترة القادمة.

وعقب اللقاء ألقى إدوين ريبيرو، ندوة عن "سياسة الحياة الطيبة" في بوليفيا والتي تدعو إلى العيش في وئام وسلام بين البشر والطبيعة في "الأرض الأم" والاستفادة من خيراتها وحمايتها.

واستضافت السفارة الكاتب لاوتارو شميث كواكيرا، عبر تطبيق زوم، الذي تحدث عن السكان الأصليين من الهنود الحمر الذين كانوا يعيشون على الفطرة والطبيعة وذلك من خلال كتابه "أسرار حضارة الباتيتي العظيمة".

التنمية المستدامة جامعة عين شمس العملية التعليمية الماجستير والدكتوراه Jobs Education

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